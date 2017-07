Konak'ta sokak hayvanlarının su kapları düzenli dolduruluyor

Konak Belediyesi sokakta yaşayan sevimli dostları bu sıcak yaz günlerinde de ihmal etmeyerek parklarda yer alan su kaplarını sürekli yeniliyor ve su dolumlarını gerçekleştiriyor

İlçe sınırları içerisinde184 park ve yeşil alan bulunan Konak Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor. Parklara monte edilen mama ve su kapları her gün park görevlilerince temizlenerek, dolduruluyor. Kavurucu yaz sıcaklarının hakim olduğu şu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak can dostlarımızın susuz kalmalarını engelliyor. Duyarlı vatandaşlar da belediye ekiplerine bu konuda destek veriyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler bu sayede hem aç hem de susuz kalmıyor. Eskiyen kaplar yenileriyle değiştirilirken, temizliği ise park ve bahçelerdeki görevli personel tarafından yapılıyor.



El birliğiyle sahip çıkılıyor

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinde mağdur olmamaları için gereken özeni gösterdiklerini, Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belirlenen parklara otomatik suluk ve mama kaplarını yerleştirdiğini söyledi. Bu sayede hayvanların yazın susuz kalmalarının önüne geçildiğini belirten Pekdaş, 'Tüm canlıların yaşama hakkı var ve yerel yönetimler olarak bizler hemşehrilerimiz kadar can dostlarımızın da iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz onların yazın sıcak havada susuz kalmalarını sağlamak için yoğun bir çaba gösteriyor. Duyarlı hemşehrilerimiz de bu çalışmalarımızda bizlere destek veriyor. Sokakta yaşayan can dostlarımıza el birliği ile sahip çıkıyoruz' dedi.