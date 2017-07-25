Konak'ta spor merkezleri yazın da dolu

Konak Belediyesi'nin büyük ilgi gören ücretsiz spor merkezlerinden faydalanan kursiyerler yaz aylarında da spora ara vermiyor

Merkezlerde kadınlar sıcak yaz günlerinde deniz, kum ve güneş keyfi yerine spor yaparak zinde kalmayı tercih ediyor. İlginin en yoğun olduğu merkezlerin başında Konak Belediyesi'nin yenileyerek yeni yerinde hizmete açtığı Hatay Spor Merkezi geliyor. Geçtiğimiz ay faaliyete geçen merkezde kadınlara yönelik açılan spor kursu yaz aylarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Merkezde Konak Belediyesi'nin Spor Müdürlüğü'ne bağlı antrenör olarak çalışan Yağmur Yılmaz tarafından verilen plates, step ve aerobik dersleri yoğun ilgi görüyor. Sıcak havaya rağmen denizi değil, sporu tercih eden kadınlar merkezde hem form tutuyor hem de kilo veriyor.





2000 kursiyer



Bünyesinde açtığı Spor Okulları ile çocuk ve gençlerin fiziksel yeteneklerini geliştirmelerine katkı koyan Konak Belediyesi, halkın beden ve ruh sağlığını güçlendirmek adına yürüttüğü bu çalışmalarını sürdürüyor. Spor Okulları çatısı altında da ilçenin farklı semtlerde hizmete sokulan Spor Merkezleri'nde her yaştan kadın ve çocuk spor yapma imkanı buluyor. 11 merkezde verilen aerobik, step ve pilates kurslarından yüzlerce kadın ücretsiz olarak yararlanıyor. Spor sayesinde kadınlar zayıflamanın ve form tutmanın yanında sosyal yaşama katılarak stres de atıyor. Her yaştan yaklaşık 2000 çocuk ve kadın Konak Belediyesi'nin spor merkezlerinde ve spor okullarında spor yapıyor.







