Konak'ta tehlikeli yolculuk!

Tünellerin yapılmasıyla hızlı bir trafik akışının oluştuğu Konak'ta yayaların bir kısmı üst geçidi kullanmıyor. Tel örgülerinin açık olmasından faydalanarak karşıdan karşıya geçen İsmet Karabuğa, 'Ayağım protezli olduğu için köprüye yürüyemiyorum. Tehlikeli de olsa burayı kullanıyorum. Kaymaklamlığa akülü araba için başvuru yaptık ama sonuç alamadık' dedi

Evden makas getiririm

Yeşildere ile Konak 'ı birbirine bağlayan tünellerin yapılmasıyla trafik akışı değişen Konak'ta yayaların köprüden geçmek yerine caddeden geçtiği gözlendi. Her gün birçok insanın yaya üstgeçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçtiği Konak'ta yaşanan tehlike anları yürekleri ağızlara getiriyor. Sürekli Diş Hastanesi'ne gelip gittiğini ifade eden işçi emeklisi İsmet Karabuğa, 'Bir ayağım protezli. Yaya geçidine yürümekte zorlanıyorum. Yolun refüjündeki teli kesmişler. Tehlikeli de olsa oradan geçiyoruz. Kaymaklamlığa akülü araba için başvuru yaptık ama sonuç alamadık' dedi.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Konak Tünelleri bölgedeki araç trafiğini değiştirdi. Eskiden yalnız Varyant'tan inen araçlar caddeden geçerken tünellerin yapılmasıyla diğer bağlantı noktası olan Yeşildere yönünden gelen araçlar da trafiğe eklendi. Tünellerin 24 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından hizmete açıldığı dönemde yaya geçidi yapılmadığı için otobüs duraklarının bulunduğu Bahribaba ve AKM yönünü kullanan yayaların bir kısmı metro altgeçidinden bir kısmı da caddeden geçti. Yaya üstgeçidi inşası Karayolları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında krize dönüşürken yoğun trafiğin oluştuğu alanda yaya geçidi ancak bir yıl sonra yapılabildi. Yayaların ise hala üstgeçidi kullanmadığı refüjdeki tel örgülerin açık olmasından faydalanarak karşıdan karşıya geçtiği gözlendi.Engelli vatandaşlar can tehlikesi oluşsa da köprüye yürümekte zorlandıklarını ifade etti. 70 yaşındaki İsmet Karabuğa sağ ayağındaki protezi nedeniyle ve akülü arabası olmadığı için üstgeçide yürümekte zorlandığını belirterek, 'Yüzde 77 özürüm var. Neredeyse her gün Diş Hastanesi'ne geliyorum. Üstgeçit var ama ayağım sakat olduğu için oraya yürümekte zorlanıyorum' diye konuştu.Yetkililer tarafından kapatılan tel örgülerinin vatandaşlar tarafından açıldığını söyleyen Karabuğa, 'Araçlar çok hızlı geliyor. Karşıdan karşıya geçerken arabaların bazen yarım saat bitmesini bekliyorum. Geçenlerde tel örgüyü kapatmışlar. Evden makas getirip kesmeyi bile düşündüm' dedi.Karabuğa, maddi olanakarın yetersizliği nedeniyle akülü araba alamadıklarını dile getirdi. Bunun için Karabağlar Kaymakamlığı'na gerekli başvuruları yaptığını söyleyen Karabuğa şöyle dedi: 'Ben bin 250 lira ile geçinmeye çalışan bir işçi emeklisiyim. Bu şartlarda akülü araba alma durumum yok. Yemedik içmedik başımızı sokacak bir ev yaptık. Ama geçinemiyoruz. Kömürüm yok evde yakacak.' Yetkililerin eve gelip inceledikleri ama üzerine ev göründüğü için yardım alamadıklarını sözlerine ekleyen Karabuğa 'Bu şartlara mahkum olmaktansa iş versinler çalışayım.'