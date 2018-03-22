Konak'ta tramvaylı günler başlıyor. Üstelik ücretsiz

Geçtiğimiz yıl Karşıyaka tramvayını hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Mart Cumartesi gününden itibaren Konak tramvayında da yolculu ön işletmeye başlıyor. Vatandaşlar, ön işletme döneminde tramvaya "ücretsiz" binebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek amacıyla yürüttüğü tramvay projesinin Konak etabında da "mutlu sona" gelindi. Fahrettin Altay-Halkapınar arasında sefer yapacak Konak tramvayının 24 Mart Cumartesi gününden itibaren yolculu ön işletmeye başlayacağı açıklandı. Yaklaşık 450 milyon liralık bütçe ayırdığı bu önemli projeyi tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan ön işletme seferleri sırasında Konak Tramvayı'nın "ücretsiz" olacağını duyurdu.



İlk seferine Cumartesi günü, her iki yönden de saat 10.00'da başlayacak Konak Tramvayı, ön işletme sırasında yaklaşık 15'er dakikalık periyodlar halinde sefer yapacak. Seferler 06.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 19 durağın 2'si (meydan çalışmalarının sürdürüldüğü Karantina durağı ile bölge halkının talebi doğrultusunda sonradan projelendirilen Atatürk Spor Salonu) ön işletme sırasında kullanılmayacak.





Geçiş üstünlüğü tramvayda



Sürücüler ve yayaların tramvay ön işletme döneminde dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, hat üzerinde parklanma ve bekleme yapılmamasının altını çizerek şunları söyledi:



"Tramvayın gabari alanında geçiş üstünlüğü tramvaydadır. Yaya geçitlerinin kullanılmasına özen göstermeli, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyulmalıdır. Tramvay geçiş alanında yapılacak parklanmanın toplu ulaşımı aksatacağı ve diğer yurttaşları bekleteceği asla unutulmamalıdır. "





İzmir'deki raylı sistem ağı 14 yılda 16 kat büyüdü



Geçtiğimiz yıl 8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı hizmete alan İzmir'in yerel yönetimi, 12.8 km.’lik Konak Tramvayı'ndaki yoğun tempolu çalışmaların ardından, hattın araç trafiğiyle birlikte işleyeceği noktalarda sürücülerin dikkat etmesi gereken tüm yatay ve düşey işaretlemeleri de tamamladı.



Hayata geçirdiği metro ve banliyö projeleriyle kentteki raylı sistem hattının toplam uzunluğunu 14 yılda 11 km'den 180 km'ye çıkararak 16 kat büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Konak Tramvay hattı boyunca şu çalışmaları yaptı:



Konak ve Karşıyaka tramvay güzergahları boyunca 42.2 km., depo sahalarına ise 3.8 km. ray döşendi.

Biri Karşıyaka Mavişehir bölgesinde, diğeri Konak Halkapınar bölgesinde olan depo sahalarında 2 adet Atölye-Yönetim Binası, 2 adet Destek Binası ve 2 adet Araç Yıkama Tesisi inşa edildi.

21 araç ve 19 durağın hizmet vereceği Konak Hattı’nda ikisi depo sahasında olmak üzere 8 adet trafo binası yapıldı.

Enerji temin ve haberleşme amaçlı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 300 km kablo çekildi.

12.8 km.’lik güzergah boyunca 803 adet katener direği dikildi.

Yayalar için yeni yollar oluşturuldu; aydınlatma, sinyalizasyon ve yaya geçidi imalatları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 8 km. uzunluğunda yağmursuyu hattı yenilendi.

Kot farkı oluşan alanlarda yaklaşık 700 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edildi.

Yaklaşık 18 km uzunluğunda asfalt yenileme çalışması yapıldı.

Konak Tramvay hattındaki imalat çalışmaları nedeniyle sökülerek başka alanlara taşınan 731 adet ağaç ve ağaççık yerine, yine aynı güzergah üzerinde 1033 adet ağaç ve binlerce çalı dikildi.

Konak hattında 21 santim derinlikte toplam 70 bin metrekare alana çim serildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda manolya, palmiye, tesbih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin, batı çınarı ve gümüşi akasya ağaçlarıyla yeni ve rengarenk bir kentsel peyzaj yaratıldı.