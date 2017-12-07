Konak'ta yangın: Yaşlı kadın öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konak'ta yangın: Yaşlı kadın öldü!

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın birinci katında Ülkü Okçular'a ait (79) dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmandaki vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa süre söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sonrasında evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, Ülkü Okçular'ın cesedini buldu.

Olayı duyan Okçular'ın yakınları gözyaşı döktü.

Yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Okçular'ın oğlu Ahmet Okçular ile birlikte yaşadığı, oğlunun sabah erken saatte evden çıkarak işe gittiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yangın
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