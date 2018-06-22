Konak'ta yaz okulları pazartesi açılıyor

Konak Belediyesi'nin tatile giren öğrenciler için düzenlediği ücretsiz yaz okulları 25 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Yoğun talep gören yaz okullarında eğitimler 16 Ağustos'ta sona erecek. Çocuklar; eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı ve eğlenceli eğitimler görecek

Konak Belediyesi'nin ücretsiz yaz okullarına 7 - 14 yaş aralığında çocuklar kayıt yaptırabiliyor. Yaz Okulları'nın eğitimleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez verilecek. Eğitimler Konak Belediyesi'nin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da başlayacak yaz okulunda sabah dersleri saat 09.30'da başlayıp, 12.40'ta sona erecek. Öğleden sonraki dersler ise saat 14.00'te başlayıp 17.30'da bitecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün düzenlenecek eğitimler sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem yeni bilgiler öğrenecek.

4 haftalık eğitim

Yaz Okulları'na kayıtlar için başvuranlar ikamet bilgilerine göre adreslerine en yakın kültür veya semt merkezine yazıldı. Dört hafta sürecek eğitimlerin birinci dönemi 25 Haziran -19 Temmuz, ikinci dönemi ise 23 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Devam zorunluluğu bulunan kurslar konunun uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından verilecek. Bu yıl ders seçeneklerini daha ilgi çekici hale gelen Konak Belediyesi'nin yazı okulları farklı branşlarda verilen eğitimlerle de dikkat çekiyor. Öğrencileri yaz tatilinde faydalı aktivitelere yönlendirerek boş vakitlerini değerlendirmeyi amaçlayan Yaz Okulları'nda çocuklar; eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler görecek. Eğitimler sonunda katılımcı çocuklara sertifika sunulacak. Büyük ilgi gören Yaz Okulları'na çocuklarını göndermek isteyen anne ve babalar ikinci dönem için Konak Belediyesi'ni 0232 422 52 36 numaralı telefondan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ni veya 232 425 35 01 numaralı telefondan Konak Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü'nü arayarak detaylı bilgi alabilir.