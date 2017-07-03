Konak'ta yaz okulu keyfi başladı

Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz okullarında eğitimler başladı. Kültür Müdürlüğü ile Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar oldukça yoğun talep gördü. Ücretsiz verilen eğitimler sayesinde Konaklı çocuklar tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte hem eğlenerek hem öğrenerek çıkarıyor

Kültür Müdürlüğü çatısı altında açılan yaz okullarında eğitimler dörder haftalık iki dönem halinde verilecek. Kurslar belediyenin Güzelyalı ve Selahattin Akçiçek kültür merkezleri ile Dario Moreno Sanat Merkezi ve Kadriye Mahallesi’nde bu yıl hizmete giren semt merkezinde düzenleniyor. Yaz Okulları’nda eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, kısa film, drama, görsel sanatlar, ritim, farkındalık ile bu yıl ilk kez açılan 'nasıl çalışır’ atölyesi de yer alıyor. Ücretsiz kurslara 7 - 14 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor. Kurslara ilginin yoğun olması nedeniyle bu yıl derslere katılımlarda devam zorunluluğu getirildi. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan eğitimler sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecek. Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu yaz da sadece çocuklara değil, anne ve babalara da çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenlendi.

EĞLENCELİ DERSLER

Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ‘Konak Çocuklarıyla Güzel’ projesi ile de yüzlerce minik yaz tatilini evde kapalı kalarak geçirmeyecek. Açılan kurslar sayesinde çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelerek yazın keyfini birlikte zaman geçirerek çıkaracak. ‘Konak Çocuklarıyla Güzel’ projesinin eğitimleri belediyenin Zeytinlik ile İsmet Paşa Semt Merkezleri’nde veriliyor. İlgi çeken kurs seçenekleri sayesinde minikler sıkılmadan, öğrenerek eğlenecekleri bir yaz dönemi geçirecek.





