Konak Tramvay Hattı üzerinde 930 yeni ağaç dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvay hattındaki imalat çalışmaları nedeniyle sökülerek başka alanlara taşınan 709 adet ağaç ve ağaççık yerine, yine aynı güzergah üzerinde 930 adet yeni ağaç dikti. Büyükşehir, büyük ölçüde çimlendirdiği hat üzerindeki peyzaj çalışmalarına da ağırlık veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 450 milyon liralık tramvay projesiyle toplu ulaşımda yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanırken, hat üzerinde oluşturulan yeşil dokuyla da dikkat çekiyor. Hizmete açılan Karşıyaka hattının ardından, yapım çalışmalarında sona gelinen Konak Tramvayı güzergahındaki peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları büyük beğeni topluyor.



İmalatlarının tamamlandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, tam anlamıyla yeni bir çehreye bürünmeye başladı. Tramvay çalışmaları nedeniyle, 502 adedi Göztepe ve Karataş arasında olmak üzere hat boyunca toplam 709 adet ağaç ve ağaççığı kentteki diğer yeşil alanlara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, onların yerine 930 adet ağaç dikti. Böylece güzergah üzerindaki ağaç sayısı 221 adet artırılmış oldu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda deniz tarafına 540, kara tarafına 56, orta refüje ise 190 adet ağaç dikildi. Palmiye, tesbih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin, batı çınarı, güm& uuml;şi akasya ağaçları sahile ayrı bir güzellik kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Konak Tramvay Hattı boyunca bugüne kadar 83 binin üzerinde çalı, yaklaşık 12 bin soğanlı bitki, 133 bin yakın sarılıcı bitki ile yaklaşık 1500 adet yer örtücü bitki dikti.



İmalat çalışmaları nedeniyle hat güzergahı üzerinden alınan ağaçlar Doğal Yaşam Parkı, 57’nci Topçu Tugayı girişi, İnciraltı Kent Ormanı, Hava Eğitim Komutanlığı’nın bahçesi, Bornova Otogarı, Yeni Foça Sahili, Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesi, Hasan Tahsin Parkı, Çeşme orta refüj, Sahilevleri, Sasalı Piknik Alanı, Barış Manço, Adatepe ve Portakal ağaçlandırma sahalarına dikildi. Ağaçların bir bölümü de ilçe belediyelere verildi.





Yeşil yol



Çevreci tramvayın raylarının arasına çim sererek ‘yeşil yol’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 24 bin metrekarelik çim alan oluşturduğu Karşıyaka Tramvay hattının ardından, Konak Tramvay hattında da raylar arasında bu uygulamayı yapmaya devam ediyor. Konak hattında 21 santim derinlikte toplam 37 bin metrekare alana daha çim serecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Çim serim çalışmalarına büyük bir titizlikle ve hızla devam ettiklerini belirten yetkililer, Üçkuyular’dan Konak Pier’e kadar uzanan bölgede çim seriminin tamamlandığını, Liman Caddesi ve Gazi Bulvarı’nda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.