Konak Tramvayı'nda çalışmalar hızlanıyor

Karşıyaka Tramvay ı'nda imalatları tamamlayarak ön işletme seferlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı'nda da çalışmalarını hızlandırdı. Hattın en zorlu aşamalarından biri olan Şair Eşref Bulvarı'nda ikinci etap tamamlandı. Perşembe gününden itibaren Lozan Meydanı'nı kapsayan 3. ve 4. etapların startı veriliyor.



Sıra Lozan Meydanı'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma yeni soluk getirecek tramvay projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı geçtiğimiz haftadan itibaren halkın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, artık tüm ağırlığı Konak Tramvayı'ndaki imalatlara veriyor. Şair Eşref Bulvarı’nın Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki 460 metrelik kısmında ray döşeme çalışmaları iki etap halinde tamamlandı.20 Nisan 2017 Perşembe günü başlayacak 3. ve 4. Etap çalışmaları çerçevesinde ise Lozan Meydanı geçişinde çift yönlü olarak ray döşeme imalatları yapılacak. 24 gün sürmesi beklenen imalatlar boyunca araç trafiği bölümler halinde düzenlenerek Şair Eşref Bulvarı boyunca ulaşımın çift yönlü akması sağlanacak. Kavşaktan giriş yapılan Vasıf Çınar Bulvarı ile Plevne Bulvarı’na erişim devam edecek. Bu iki bulvardan gelip Bornova yönüne gitmek isteyen araçlar da Montrö Meydanı’ndan U dönüşü yaparak bu yöne erişim sağlayabilecek.Lozan Meydanı’ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, hat imalatlarına Montrö yönündeki 5. ve 6. Etap çalışmaları ile devam edilecek.