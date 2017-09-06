Konak Tramvayı'nda yeni etap Meles Köprüsü-Halkapınar arası

Konak Tramvayı'nın imalat çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Cuma gününden itibaren yeni bir etaba daha başlıyor. Meles Köprüsü ile Halkapınar Depo Sahası arasında kalan geçiş köprüsü üzerinde yapılacak hat imalatı nedeniyle, bölgedeki trafik düzeninde değişikliğe gidilecek. İki etap halindeki çalışmalar 45 günde tamamlanacak

Konak Tramvayı'nda yeni etap Meles Köprüsü-Halkapınar arası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent ulaşımına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla yürüttüğü tramvay projesinin Konak bölümünde artık son aşamaya geçiliyor. Tramvay güzergahı üzerinde bulunan Şair Eşref Bulvarı’nda hat imalat çalışmalarını Montrö Meydanı hariç Gazi Bulvarı'na kadar tamamlayan, diğer taraftan da Ali Çetinkaya Bulvarı, Gazi Bulvarı ile Alsancak Sait Altınordu – Vahap Özaltay meydanları arasındaki Alsancak Gar geçişi üzerindeki çalışmaları bitiren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki hat imalatlarını da hızla sürdürüyor.

 
45 günde tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 08 Eylül Cuma günü ise Meles Köprüsü ile Halkapınar Depo Sahası arasında kalan Halkapınar Geçiş Köprüsü üzerinde hat imalat çalışmalarına başlayacak. İlk etapta Alsancak – Halkapınar yönünde yürütülecek çalışmalar sırasında Halkapınar’a gidiş yönündeki tek şerit kapatılarak araç trafiği kalan 2 şerit üzerinden devam edecek. Alsancak – Halkapınar yönünde yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra da 2. etap çerçevesinde Alsancak’a gidiş yönündeki tek şerit kapatılarak hat çalışmalarına başlanacak. Araç trafiği bu kısımda da kalan 2 şerit üzerinden akacak.

Büyükşehir Belediyesi, Meles Köprüsü ile Halkapınar Depo Sahası arasında kalan Halkapınar Geçiş Köprüsü üzerinde yapılacak hat döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarını 45 gün içinde tamamlamayı hedefliyor.

 

Etiketler; #konak #konak tramvay #izmir
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