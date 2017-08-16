Konak tramvayına tarihi eser molası

İzmir'de devam eden tramvay çalışmalarına tarihi eser molası verildi. Alınan bilgiye göre Şair Eşref Bulvarı'ndaki çalışmalar sırasında zeminde tarihi eserler bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi okullar açılmadan önce tramvay çalışmalarını bitirmek için yoğun bir tempo ile çalışıyordu. Ancak tramvayın Konak'taki çalışmaları kapsamında Şair Eşref Bulvarı zemininde tarihi eserler bulundu. Yerin 80 santimetre altından çıkan mermer eserler nedeniyle tramvayın 50 metrelik kısmında çalışmalara ara verildi.



Bulunan eserlerin Arkeloji Müzesi, Agora Kazı Başkanlığı tarafından incelenmesi daha sonra da Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Korumu Kurulu tarafından belgelendikten sonra taşları taşınması bekleniyor. Bir hafta sonra ise tramvay çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.





