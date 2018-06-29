Konak tramvayında ücretsiz günler bitiyor

İzmir'de uzun süredir ücretsiz olan Konak Tramvayı'nda ücretli günler 2 Temmuz'dan itibaren başlıyor

İzmir'de uzun süredir ücretsiz olan Konak Tramvayı'nda ücretli günler 2 Temmuz'dan itibaren başlıyor

Karşıyaka tramvayından sonra yapılan Konak Tramvayı da 24 Mart'ta tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. O tarihten bu yana tramvay hizmeti ücretsiz olarak veriliyordu.

Yapılan açıklamada artık bu ücretsiz dönemin sona ereceği bildirildi. İzmirlinin Konak tramvayına alıştığını belirten yetkililer, ön işletme sürecinde sona gelindiğini bildirdi.

Halkapınar-Fahrettin Altay hattında 12,6 kilometrelik bir alanda sefer yapan tramvay hattının 2 Temmuz Pazartesi tarihinde itibaren ücretli olacağı duyruldu.

Alınan bilgiye göre ilk sefer 06.00 da yapılacak ve gün içinde 10 dakika aralıklarla tramvay seferi olacak. Seferler gece 00.00'a kadar sürerken, 90 dakika içinde sınırsız aktarma imkanı tramvayda da geçerli olacak.

Otobüsler de yeniden düzenleniyor

Tramvayın hizmete girmesiyle birlikte o hatta hizmet veren otobüs hatlarıyla ilgili de düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre yeni düzenlemeden sonraki hat ve güzergahlar şöyle:

Balçova-Narlıdere-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölgesi;

12 No.lu Fahrettin Altay Aktarma-Halkapınar Metro, 169 No.lu Balçova-Konak, 554 No.lu Narlıdere-Konak hatları iptal ediliyor. Buna karşılık iki yeni hat açılıyor. Sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında İnönü Caddesi üzerinden hizmet verecek 669 No.lu Balçova-Konak ve 654 No.lu Narlıdere-Konak hatları ise hizmete alınıyor. Bu saatler dışında ise; Konak istikametine gidecek yolcular Fahrettin Altay Aktarma Merkezi üzerinden tramvay veya metro hattına, Alsancak istikametine gidecek yolcular ise tramvay hattına aktarma yaparak ulaşımlarını sağlayabilecekler. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki toplu ulaşım tramvay hattı ile sağlanacak.

Bornova-Çiğli-Karşıyaka Bölgesi:

121 No.lu Bostanlı İskele-Konak, 63 No.lu Evka 3 Metro-Konak ve 802 No.lu Egekent Aktarma-Konak hatları sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında Talatpaşa Bulvarı üzerinden hizmet verecek.

Bu saatler dışında ise yeni hizmete açılacak 921 No.lu Bostanlı İskele-Alsancak Gar, 963 No.lu Evka 3 Metro-Alsancak Gar, 912 No.lu Egekent Aktarma-Alsancak Gar hatları ile tramvay hattına aktarma yaparak Alsancak ve Konak bölgesine ulaşılabilecek.

Buca-Gaziemir-Karabağlar Bölgesi:

70 No.lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro hattının son durağı Tınaztepe olarak düzenlenecek. Bu hatla birlikte, 80 No.lu Bozyaka-Halkapınar Metro, 90 No.lu Gaziemir-Halkapınar Metro, 255 No.lu Üçyol Metro-Halkapınar Metro, 581 No.lu F.Altay-Halkapınar Metro hatları sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında hizmet verecek.

Bu saatler dışında yeni hizmete açılacak 470 No.lu Tınaztepe-Lozan Meydanı, 680 No.lu Bozyaka-Lozan Meydanı, 691 No.lu Gaziemir-Lozan Meydanı, 655 No.lu Üçyol Metro-Lozan Meydanı, 681 No.lu F.Altay-Lozan Meydanı hatları ile Atatürk Lisesi tramvay durağından tramvay hattına aktarma yapılarak Alsancak ve Halkapınar bölgesine ulaşılacak.

Kahramanlar-İşçiler Caddesi Bölgesi:

251 No.lu Halkapınar Metro-Konak hattı iptal edilerek 951 No.lu Kahramanlar-Konak ring hattı hizmete açılacak.Şair Eşref Bulvarı üzerinden hizmet veren 252 No.lu Halkapınar Metro 2-Konak hattı ise iptal edilecek.

Ayrıca Talatpaşa Bulvarı üzerinden hizmet veren 253 No.lu hattın son durağı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi'ne alınacak. Hattın güzergahı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi yönünde Şehitler Caddesi’ni takiben İşçiler Caddesi'ni kullanacak şekilde düzenlenecek.

Sorular için iletişim bilgileri

ESHOT Genel Müdürlüğü, yeni düzenlemelerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların kurumun web sitesinin (www.eshot.gov.tr) yanı sıra 320 0 320 numaralı iletişim hattından da yararlanabileceği ayrıca olası aksaklıklara karşı aktarma merkezlerinde gün boyu saha personelinin görev yapacağını bildirdi.