Konak Tüneli açıldı, geriye sorunlar yumağı kaldı

Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü, Konak Tüneli yapımı sırasında mağdur olan ailelere ödediği 6 aylık kira bedelini Eylül sonuna kadar uzatarak, ailelere 3 aylık daha ödeme yaptı. Müdürlük, zarar ziyan bedellerinin ise kısa zamanda ödeneceğini açıkladı. Bazı mağdur aileler ise, ödeneklerin rayiç bedelinin altında olduğunu belirterek, haklarını alamadıklarını savundu

Ödenen kira, yeni evin kirasına yetmiyor

4 katlı binamıza 160 bin ödediler

2015'te açılan Konak Tüneli'nin yapımı sırasında evleri hasar gören onlarca ailenenin mağduriyeti sürüyor. Tünel yapımında kiminin evi çatlarken, kiminin evi ise oturulamaz hale geldi. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin atadığı bilirkişiler, meydana gelen bazı hasarların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, bina sahiplerine tebligat göndererek, binaların boşaltılmasını istedi. Karayollarının çağrısına uyarak binalarını boşaltan mağdurlara taşınma ve 6 aylık kira parası ödendi. Yıkım işlemlerinin uzaması üzerine, ailelerin mağdur edilmemesi için Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından kira ödemleri uzatılarak, Eylül sonuna kadar olan 3 aylık kira bedelinin daha peşin ödemesi yapıldı. Karayollarının gazetemiz Haber Ekspres'e verdiği bilgi doğrultusunda mağdur ailelere ise zarar ziyan bedellerinin en kısa zamanda ödeneceği bildirilerek, hak sahiplerinin aynı arazi üzerine imara uygun olarak yapılacak yeni binalarda tekrar oturabileceklerine dikkat çekildi. Evlerinin zarar gördüğü gerekçesiyle başka evlere çıkarılan bazı mağdur aileler ise kendilerine ödenen kira bedellerinin cuzi miktar olduğunu söyleyerek, evlerine ödenmesi gereken hasar onarım parasının ise rayiç bedelinin altında olduğunu ifade etti.2015 yılında tamamlanarak hizmete açılan Konak Tüneli hakkında gazetemiz Haber Ekspres'e bilgi veren Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, 'Konak Tüneli inşaatı sonrası yüklenicinin ve idarenin herhangi bir kusuru olmaksızın tünel güzergahında bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Bunun üzerine İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin atadığı bilirkişiler 2015/788 D. iş dosyasında bazı binalarda meydana gelen hasarların can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı görüş ve kanaatine ulaştı. Kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı bina sahiplerine bildirilerek, binaların boşaltılması istendi. Hasarlı binasını boşaltan vatandaşlara taşınma ve kira yardımı yapıldı. Hasar gören binaların zarar ziyan bedeli İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin atadığı bilirkişiler tarafından 2016/6 D. iş dosyasında tespit edildi. Hak sahiplerinin hasarlı binasına ait zarar ziyan bedeli ve 01.01.2017 tarihinden itibaren altı aylık toplam kira bedelinin Bölge Müdürlüğümüze başvurulması ve ibranamenin imzalanması durumunda ödeneceği bildirildi' diye belirtti.Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Konak Tüneli için plan notu değişikliğince İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylanmak üzere sunulduğunu belirterek, 'İmar Planı değişikliği ve yıkım işlemlerinin sonuçlanma aşamalarının uzaması sebebiyle hak sahiplerinin mağdur edilmemesi için kira ödemlerinin uzatılmasına karar verildi. Eylül sonuna kadar olan kira ödemeleri peşin olarak yapılmış olup, zarar ziyan bedellerinin de en kısa zamanda ödenmesi hedeflenmekte. Ayrıca hasarlı binaların arazileri kamulaştırılmamış olup, hak sahiplerinin aynı araziye mevcut imara uygun olarak yapacağı yeni binalarının eski binaları ile aynı özelliklere (deniz görme, manzara, konum, ulaşım vb.) sahip olacağından hasarlı binaların sadece zarar ziyan bedeli tespit edilmiştir' diye açıkladı.Konak Tüneli mağdurlarıyla ilgili davaları takip ettiğini belirten Avukat Ferit Cöhce şöyle konuştu, 'Ege Asfalt Maden Şirketi 160 m uzunluğunda yer altına inşa edilen Konak Tüneli'nin geçtiği yerdeki yapılarla ilgili olarak mahkemeden bilirkişi raporu aldı. Rapora göre, tünel geçtikten sonra kaç evde hasar yapılması gerektiği ve oturulamaz olduğuna dair bilirkişilerce mahkemeye rapor sunuldu. Buna göre 134 evde hasar görülürken 64 evin ise can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı belirtildi. Çeşitli miktarlar belirlenerek 134 evde oluşan hasarların giderilebileceği, bilirkişi raporlarında kaydedildi. Orada yaşayan insanların gelir durumları düşük olduğu için hepsi evini terk edemedi. Giden kişilere de Karayolları ve Ege Asfalt tarafından bir kısım ödemeler yapılmış, ama kiraya çıkan ailelerin mağduriyeti tam olarak giderilememiş durumda. Bazı ailelere ödenen kira bedeli ise, kiraya çıktıkları evin aylık ödeneğinin altında. Zarar ziyan bedeline karşı ödenecek hasar miktarı da rayiç bedelleri üzerinden değil, insanları mağdur edecek rakamlar üzerinden hesaplanmış olduğu, mağdurların açtığı dava üzerine bilirkişi raporlarında görülüyor.'Verilen bilgiler üzerine gazetemiz Haber Ekspres'in ulaştığı belgeler doğrultusunda bu bilgi doğrulanarak, bahsedildiği gibi evi hasar gören bir mahalle sakinine hasar onarım parası olarak 38 bin liralık bir bedel biçilmiş olup, mağdur tarafından açılan davada ise mağdurun 120 bin liralık bir alacaklı olduğunun ispat edildiği görüldü.Konak Tüneli yapımı sırasında evinin hasar gördüğünü belirten Hüseyin Aydın şöyle konuştu, 'Evim hasar gördü diye ilk baştan beri dilekçe verenlerdenim. Yan tarafımda ağır hasarlı bir ev var, evleri ellerinden alınmasın diye dilekçe vermediler. Böylece onların hasarları resmi kayıtlara işlenmedi diye herhangi işleme maruz kalmadılar. Bayrama 3 gün kala Konak Belediyesi talimatıyla evlerimiz mühürlendi. O komşumuzun da canı can değil miydi de mühür vurulmadı? Bana 'Evinizi boşaltırsanız size kira ödemesi yapacağız' diye bir tebligat da gelmedi, herhangi bir kira ödemesi de yapılmadı. Bizimle birebir muhattap olan yetkili de yok. Bayram üstü neye dayanarak evlerimiz mühürlendi? Depremler olunca hayatımız tehlikede diye evlerimizi göstermelik olarak mühürlediler. 2 saat sonra mühürler tekrar söküldü. Maksat, deprem riskine karşı sorumluluğu üzerlerinden atmaktı. Bayram üstü demeden evlerimizi mühürleyenlerin derdi canımızı korumak olsaydı, resmi dilekçelere bakmaksızın yan binamızdaki komşunun evini de mühürlerlerdi. Depreme karşı oluşacak bir can kaybında, 'dilekçe verdiler de evleri boşaltılmadı' diye evlerimize göstermelik mühür vuruldu, 2 saat sonra söküldü. Dilekçe vermeyip ağır hasarlı evlerde oturmaya devam eden ailelerin canı can değil miydi?'Duatepe Mahallesi sakinlerinden İsmail Küçük ise '3 aile olarak yaşadığımız 3 katlı binamız vardı. Evlerimiz tünel yapılırken hasar gördü. Her yerde çatlaklar oluştu. Ve duvar aralıkları süreç içinde açıldı. Evimizi boşaltmamız dahilinde kira yardımı yapacağı söylendi. 3 aile evi boşalttık ve ev başına 450 TL kira ödemesi yapıldı. Ödenen miktar yeni çıktığımız evin kira bedelini ödemeye yetmedi. Bir süre sonra zorlandık ve evimize geri döndük. Kira yardımı kesildi ama evimize ödenmesi gereken hasar onarım parası halen ödenmedi. Ayrıca bir boyacı dükkanım var. Orada da aynı şekilde hasarlar meydana geldi. 20 bin lira hasar onarım parası sunuldu ama kabul etmedim. Kabul etmem dahilinde, sonradan evde oluşacak yeni hasar sonrası hearhangi bir hak iddia etme şansımız kalmıyor. Birileri artık el atsın. Kiminle muhattap olacağımızı bilmiyoruz. 2 tane büyük deprem yaşandı İzmir'de. Kendi imkanlarımla evimi onardım. Halen borç ödüyorum' diye konuştu.Tünel yapılmadan önce, Damlacık Mahallesi'ne bağlı 426 Sokak üzerinde bulunan evde oturduğunu belirten Filiz Çetin ise şöyle konuştu, 'Konak Tüneli'nden dolayı bir takım hasarlarla karşı karşıya kaldık. Hasar gören evimize değerinin çok altında para teklif edildi. Konak gibi İzmir'in en gözde semtinde bulunanbir evimiz vardı. Merkeze 200 mesafede olan bir evin çok daha değerli bir konuma sahip olması gerekirken nedense değerini az kılıp, ufak miktar ödeme teklif edildi. Sit alanı diye gösterdiler evimizi. İlk başladığı zamanlarda, bizim eve bir şey olmayacağını söylediler. Bir süre sonra gelen tebligat üzerine, evimizi boşaltmamız istendi. Çıkmak istemeyeceğimizi belirtip imza verdik. Bu sebeple kira hakkımız da elimizden alındı. Evimizin olduğu alan kamulaştırıldı. 4 katlı binamıza 160 bin ödediler. 4 aile bölüşüp 40 bin TL aldık. 40 bine yeni ev alınmayacağı için kredi çekip iyi kötü bir ev aldık. Ev başı 40 bin lira bedel biçildi binamıza. Araştırmalarımıza göre boşalttığımız yerlere 5 yıl içinde bina dikilemez ama 5 yıl sonra orada başka planların uygulanacağını düşünüyorum. Rant dönüyor.'