Konak Tünelleri'nde acı ölüm

İzmir'de Konak Tünelleri'nin istinat duvarı üzerine düşen genç hayatını kaybetti

Olay İzmir Konak'ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Uğur Doğan, 10 Aralık akşamı iki arkadaşıyla Konak Tünelleri'nin Yeşildere Caddesi girişinin üst tarafındaki alana gitti. Alınan bilgiye göre Doğan dengesini kaybetti ve yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İddiaya göre Doğan'ın yanında bulunan iki arkadaşı ise hızla olay yerinden kaçtı.



Olaya şahit olan inşaat bekçisi ise durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi ve Doğan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Uğur Doğan, Kınık Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Polis şimdi olaydan sonra kaçan iki arkadaşı arıyor.