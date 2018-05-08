Konak’a bir semt merkezi daha açıldı

Konak Belediyesi’nin Aziziye Mahallesi’ne kazandırdığı Aziziye Semt Merkezi faaliyete geçti. Semt merkezinde kadın, yaşlı ve gençler için danışma merkezleri, dikiş ve aşçılık kursları ve spor salonunun yer aldığını belirten Konak Belediyesi Başkanvekili Leman Tunus, ‘Aziziye Semt Merkezi Konak Belediyesi’nin Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün 13’üncü Semt Merkezi oldu’ dedi

Ali Budak-Konak ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde Aziziye Semt Merkez’inin açılış töreni gerçekleşti. Konak Belediyesi’nin mahalleye kazandırdığı semt merkezinde kadın, yaşlı ve gençler için danışma merkezleri, dikiş ve aşçılık kursları ve spor salonun yer alıyor. Açılış törenine, Konak Belediyesi Başkanvekili Leman Tunus, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl Yöneticileri, Konak ilçesine bağlı bazı mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

‘Belediyemiz, canla başla çalıştı’

Yoğun bir çalışma temposu ve özveriyle mahalleye çok iyi bir eser kazandırıldığın belirten Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kanmetin, ‘Bu işte emeği olan herkese, başta Belediye Başkanımız Sema Pekdaş olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu işi en başından olmasa da bir yerinden yakalandıktan sonra belediyemizin ne kadar canla başla çalıştıklarına tanık oldum. Çok iyi bir eser oldu. Kadınların ayakta durmasını sağlayacak bir imkan olacaktır. Umarım hayırlı uğurlu olur’ dedi.

Açılan 13’üncü Semt Merkezi oldu

Aziziye Semt Merkezi’ni Konak Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün ilçeye kazandırdığını ve Konak’taki semt merkezi sayısının artık 13’e çıktığını dile getiren Konak Belediyesi Başkan vekili Leman Tunus, şunları söyledi: Aziziye Semt Merkezi Konak Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından açılan 13. Semt Merkezi oldu. Kadın danışma merkezi ileri yaş merkezi ve kadın müzesi bulunmakta. Bu anlamda 13 birimiz bulunuyor. Konak Belediyesi olarak 24 kilometreyi kapsayan herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bu merkezimiz, son iki ay içinde açtığımız 3’üncü merkezimizdir. Semt Merkezi’mizin içinde bir adet aşçılık ve pastacılık okulu, spor salonu ve gençlerin çalışma alanları, dikiş ve çalışma alanları bulunuyor. Semtlerde açtığımız merkezlerimize kadınlarımızın katılımının oldukça yüksek olması, kadının olduğu her yerde, dünyanın daha güzel olacağına yönelik düşüncemizi pekiştiriyor. Merkezimizin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.