Konaklı kadınlar seçme ve seçilme hakkını Meclis'te kutladı

Türk kadının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 82. yıldönümü Konak Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısında kutlandı. CHP İlçe Başkanı Şakir Başak, Konak'ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Sema Pekdaş, CHP ve AKP'li kadın belediye meclis üyeleri ve muhtarlara günün anısına çiçek takdim ederken, günle ilgili mesaj 'Konaklı kadınlar Ata'sına minnettar' sözünün yazılı olduğu pankartla verildi

Konak Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde yapılan toplantı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 82'inci yıldönümü dolayısıyla başta Konak'ın ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Sema Pekdaş olmak üzere meclisin seçilmiş kadın belediye meclis üyelerini ve ilçede görev yapan kadın muhtarların gününü kutladı. Kadınların 82 yıl önce seçme ve seçilme hakkı kazanarak siyasete değer kattığını belirten Başak, "Bugün meclisimizin ve Konak'ımızın da bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilmesi bize gurur vermekte" dedi. Başak, konuşmasının ardından Başkan Sema Pekdaş, CHP ve AKP'li kadın meclis üyelerine ve muhtarlara günün anısına çiçek armağan etti. Konak'ın seçilmiş kadınları daha sonra 'Konaklı kadınlar Ata'sına minnettar' pankartı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



İlk adım yerelde atıldı



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada, CHP İlçe Başkanı Şakir Başak'a bu anlamlı girişiminden ötürü teşekkür etti. 5 Aralık'ın önemli olduğunu ancak kadınlar için asıl zaferin yerelde başladığını aktaran Pekdaş, "Kadınların siyasette varlığı aslında yerel meclislerle başlamıştır. Ulusal parlamentoya kadınların seçilmesi belediye meclislerine seçilmesinden beş yıl sonradır. İlk önce kadın muhtarlar seçilmiş, sonrasında kadın belediye meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları seçilmiştir. Daha sonra da 1934'te kadınlara seçme ve milletvekili olma hakkı tanınmıştır. Kadınlar bundan önce 3 Nisan 1930'da belediye kanununda yapılan değişiklikle yerel meclislere seçilme hakkını kazanmıştır. Çünkü hayat yerelde devam ediyor. Bizler yerelde yaşıyoruz. Yerelde çocuklarımız doğuyor, hayat burada akıyor. Asıl önemli olan kadının yerele ilişkin söz sahibi olmasıdır. Bu nedenle Büyük Atatürk'ü bugün bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Türk kadınları olarak demokrasinin tam demokrasi olması için gösterdiğimiz çabayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Meclis oturumu gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından son buldu. Toplantı sonrası Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadın belediye meclis üyeleri ve kadın muhtarları akşam yemeğinde ağırladı. Yemek öncesi kısa bir konuşma yapan Pekdaş, "Bundan sonra da hep birlikte daha güçlü bir şekilde var olacağız" dedi.





