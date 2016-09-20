Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmen, öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Kahramanlar Semti'ndeki Mustafa Öğütveren İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Başkan Pekdaş'ı öğrenciler sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. Öğrencilerin ilgisine ayın sıcaklıkta karşılık veren Başkan Pekdaş onlarla ilk gün hatırası olarak bol bol fotoğraf çektirdi.



Çantalar Pekdaş'tan



Okul Müdürü Ahmet Uluçtan'la birlikte sınıfları gezen Başkan Pekdaş, bu yıl ilk kez ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerine içinde defter, kalem, silgi ve boya seti bulunan okul çantalarından hediye etti. Okula başlamanın heyecanını yaşayan minik öğrencilere başarı dileyen Başkan Pekdaş, 'Bizim sizlerden beklentimiz; başarılı olmanız. Çok okuyun, çalışın ve başarılı olun. İyi birer meslek sahibi olun' dedi.

Armağan edilen bir birinden güzel okul çantalarını alan minik öğrenciler de teşekkürlerini sevinç içinde Başkan Pekdaş'a sarılarak gösterdi. Konak Belediyesi'nce ilköğretim birinci sınıf öğrenciler için hazırlanan hediye çantaların dağıtımına belirlenen okullarda hafta boyunca devam edilecek.









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