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    • Konak'ta feci kaza. Motosikletin arkasındaki genç kız...

    İzmir'in Konak İlçesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Burak Haşlak yaralanırken, arkasında bulunan arkadaşı 16 yaşındaki Melis Kadriye U. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

    28 Eylül 2016 Çarşamba 09:44
    Konak'ta feci kaza. Motosikletin arkasındaki genç kız...
    Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne seyir halinde olan 22 yaşındaki Burak Haşlak, idaresindeki 48 M 6253 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparken, yola savrulan Haşlak ve arkasındaki arkadaşı Melis Kadriye U. yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Haşlak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Melis Kadriye U. ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melis Kadriye U. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    ÇARPTIĞI YAYA ÖLMÜŞ

    Kaza sonrası hastanede tedavisi devam eden motosiklet sürücüsü Burak Haşlak'ın 2012 yılında Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi'nde otomobiliyle 2 yaya çarptığı ve hastaneye kaldırılan yayalardan birinin öldüğü belirtildi. Haşlak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında Haşlak ve Melis Kadriye U.'nun kask takıp takmadığı ise henüz belirlenemedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Motor, Motor Kazası, Konak Motor Kazası

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