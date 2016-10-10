Yaz aylarında 100'ün üzerinde okulun bakım ve onarımını gerçekleştiren Konak Belediyesi, eğitim yuvalarına desteklerini eğitim-öğretim döneminde de sürdürecek. Önceki gün ilçedeki ilkokulların müdür ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak temizlik ekibiyle ilçe genelindeki tüm ilköğretim okullarının temizliğini yaparak daha hijyenik bir ortama kavuşturacaklarını söyledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Pekdaş, okul idarecileriyle daha yakından tanışmak ve yapılan ya da yapılacak işler hakkında birebir bilgi almak amacıyla bu toplantıyı düzenlendiklerini belirtti. Konak Belediyesi olarak okullara sadece bakım, onarım desteği vermediklerini dile getiren Pekdaş, 'Çocuklarımızı haftada bir gün tiyatroya götürüyoruz, ayrıca okullarda tiyatro ve spor çalışması yapıyoruz. Uygun olan okullarımızın alanlarını spor için değerlendirip hem okuldaki çocukların hem de mahalledeki gençlerin, kadınların spor yapmalarını sağlıyoruz' dedi.



Denetimli serbestlikten yararlanılacak



Yeni eğitim-öğretim döneminde okulların temizliğine de katkı koymaya başlayacaklarını açıklayan Başkan Pekdaş, hazırlık aşaması biten projenin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini dile getirdi. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak temizlik ekiplerinde denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamuda çalışmasına izin verilen kişilerin görev alacağını belirten Pekdaş, ilk etapta ilköğretim okullarını kapsayacak proje sayesinde hafta içi her gün bir eğitim yuvasının temizlenerek, pırıl pırıl hale getirileceğini söyledi.







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