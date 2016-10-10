10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Konak'ta her gün 1 okul temizlenecek

    Konak Belediyesi, öğrenciler daha temiz bir ortamda eğitim alsın diye okullara 'temizlik ekibi' gönderecek. Hafta içi her gün bir eğitim yuvasını baştan aşağı temizleyecek olan ekipler sayesinde öğrenciler pırıl pırıl sınıflarda ders görecek

    10 Ekim 2016 Pazartesi 14:55
    Konak'ta her gün 1 okul temizlenecek
    Yaz aylarında 100'ün üzerinde okulun bakım ve onarımını gerçekleştiren Konak Belediyesi, eğitim yuvalarına desteklerini eğitim-öğretim döneminde de sürdürecek. Önceki gün ilçedeki ilkokulların müdür ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak temizlik ekibiyle ilçe genelindeki tüm ilköğretim okullarının temizliğini yaparak daha hijyenik bir ortama kavuşturacaklarını söyledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Pekdaş, okul idarecileriyle daha yakından tanışmak ve yapılan ya da yapılacak işler hakkında birebir bilgi almak amacıyla bu toplantıyı düzenlendiklerini belirtti. Konak Belediyesi olarak okullara sadece bakım, onarım desteği vermediklerini dile getiren Pekdaş, 'Çocuklarımızı haftada bir gün tiyatroya götürüyoruz, ayrıca okullarda tiyatro ve spor çalışması yapıyoruz. Uygun olan okullarımızın alanlarını spor için değerlendirip hem okuldaki çocukların hem de mahalledeki gençlerin, kadınların spor yapmalarını sağlıyoruz' dedi. 

    Denetimli serbestlikten yararlanılacak

    Yeni eğitim-öğretim döneminde okulların temizliğine de katkı koymaya başlayacaklarını açıklayan Başkan Pekdaş, hazırlık aşaması biten projenin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini dile getirdi. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak temizlik ekiplerinde denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamuda çalışmasına izin verilen kişilerin görev alacağını belirten Pekdaş, ilk etapta ilköğretim okullarını kapsayacak proje sayesinde hafta içi her gün bir eğitim yuvasının temizlenerek, pırıl pırıl hale getirileceğini söyledi.


    Anahtar Kelimeler: Konak, Belediyesi, öğrenciler, Daha, Temiz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz