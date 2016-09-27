Haber Kaynağı: DHA

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alişan Çakır, eşi Gülnizar Çakır ve Eren Gür arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Gür bıçakla yaralanırken, tabancayla yaralanan Çakır çiftinden Alişan Çakır göğsünden, eşi Gülnizar Çakır ise bacağından yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis çifti kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Alişan Çakır'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, eşi Gülnizar Çakır'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan yaralı Eren Gür'ün de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılması üzerine yaralıların yakınları hastane bahçesinde karşılaştı. Gür, taraflar arasındaki gerginliğin engellenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır çiftini tabancayla yaraladığı iddia edilen Gür, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.