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    • Konak'ta yangın: 1 Suriyeli öldü

    İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 20 yaşındaki Suriyeli Baraa Sabr hayatını kaybetti

    13 Eylül 2016 Salı 10:50
    Konak'ta yangın: 1 Suriyeli öldü
    Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1284 Sokak da bulunan bir evde çıktı. Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ardından evin içinde inceleme yapan itfaiye ekipleri bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin Baraa Sabr'a ait olduğu belirlendi. Sabr'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Yangın, Yangın

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