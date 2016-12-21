Konteynerde çıkan yangında evsiz bir kişi öldü

Ödemiş Sanayi Sitesi ile canlı hayvan borsası arasındaki arsada yer alan eski bir büfe konteynerde, dün saat 21.00'de, yakılan mangaldan yangın çıktı. Büyüyen yangın konteyneri sardı. Yangında büfeyi barınmak için kullandığı belirtilen Kamil Dilsiz yanarak öldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Dilsiz'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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