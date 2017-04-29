Konutta EKB zorunluluğunun ertelenmesi vatandaşın yararına

Binaların enerji tasarruf seviyesi ve sera gazı salınımını gösteren bir kimlik olan Enerji Kimlik Belgesi'ni (EKB) tapu ile beraber ibraz etmesinin zorunlu hale getirildiği "Enerji Verimliliği Kanunu" 2 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanmıştı. Kanun ilk yayınlandığında, 2011 yılı öncesinde inşa edilen binalarda oturan vatandaşlara bu belgeyi edinmeleri için 10 sene süre tanımıştı. 2 Mayıs 2017 tarihinde sürenin dolması beklenirken uygulama 1 Ocak 2020'ye ertelendi. Önümüzdeki süreçte EKB belgesi tapuyla beraber ibraz edilecek. Kiralama durumunda ise kiracılarla kopyası paylaşılacak. EKB'nin daire başına ortalama maliyetinin yaklaşık 35 -60 TL bandında olacağı belirtiliyor. Enerji Kimlik Belgesi yasası çıktığı tarihten bugüne, yani 10 senelik süreçte vatandaşlara anlatılamadı, bu nedenle Türkiye'de bulunan 8 milyona yakın binanın sadece yüzde 5'i bu belgeye sahip.
Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, 'Karar enerjiyi etkin kullanma anlamında olumlu, fakat bu konuda çok fazla bilgilendirme yok, nasıl uygulamaya geçilecek henüz bilmiyoruz' dedi.
Enerji Kimlik Belgesi'ni (EKB) tapu ile beraber ibraz etmesinin zorunlu hale getirildiği 'Enerji Verimliliği Kanunu'nun' henüz yeni bir uygulama olduğunu dile getiren Kocaer, 'Uygulama 10 sene öncesine dayansa da, vatandaş uygulama hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığı için belli bir yıldan sonra rayına oturacağını düşünüyorum. Uygulamanın 1 Ocak 2020'ye ertelenmiş olması, 3 yıllık süreçte rayına oturmasına ve vatandaşların yeterli bilgiye sahip olmasına olanak sağlar' dedi.
'Vatandaşla birlikte biz de bilgileneceğiz'
Enerjiyi etkin kullanma anlamında, kararı olumlu bulduğunu söyleyen Kocaer, 'Bilgilendirme çok fazla olmadığından dolayı bir sürü soru işareti ortaya çıkıyordu fakat sürenin uzamasıyla bu soru işaretlerinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu 3 yıl içerisinde, vatandaşlarla birlikte biz de bilgileneceğiz' şeklinde konuştu.
Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, 'Uygulamanın 1 Ocak 2020'ye ertelenmesi yerinde bir karar. Çünkü vatandaşlar 10 yıllık süre içerisinde çok fazla bilgilendirilmedi. En azından şu an vatandaşların 3 yılı var ve bu sürede bilgi sahibi olmaları açısından, kararı olumlu buluyorum' dedi.