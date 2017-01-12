"Kooperatifleşme Türkiye'de yüzde 13, İzmir'de yüzde 20"

İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatiflerle iş birliğinin sonucunda İzmir’in ekonomik ve sosyal yapısının iyileşmesinde Türkiye’ye yol gösteren örnek bir model oluşturduğunu açıkladı

İzmir’deki tarımsal gelişmenin istatistiki rakamlarla somut olarak ortaya konulduğunu belirten Eskiyörük, “İzmir Modelinin sonucunda Türkiye’de tarımsal büyüme % 2.1 gerçekleşirken İzmir’de tarımsal büyüme % 5.5 olmuştur. Kooperatifleşme oranı Türkiye genelinde %13 seviyesindeyken İzmir’de % 28 oranındadır” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yılı aşkın süredir kooperatiflerden doğrudan alım yöntemiyle kırsalda büyük gelişim sağladığını ve bu sayede Türkiye’de bir çok ilkin gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Eskiyörük şunları söyledi:



“Ödemiş’ten fidan alımlarıyla güçlenen Bademli Kooperatifi şuan Dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapıyor. Bayındır ilçesi köy görünümündeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alımlarıyla güçlendi, Türkiye’de çiçekçilik konusunda önemli bir merkez haline geldi. Tire Süt Kooperatifi, Birleşmiş Milletler tarafından 2 kez örnek gösterilerek Türkiye’nin en güvenilir markalarından biri haline geldi. Diğer ilçelerde de kooperatifçilik alanında olumlu gelişmeler başladı”



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin omuz omuza çalışması T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da desteğiyle İzmir’in gıda ve tarımsal ürün İhracat Merkezi haline geleceğini bildiren Eskiyörük, “Kentimiz son 15 yılda büyük bir ivme yakaladı ve Türkiye’nin tarımsal üretim merkezi haline geldi. Bu dayanışma ruhu sayesinde önümüzdeki süreçte İzmir’i yolcu uçakları kadar kargo uçaklarının kalktığı bir ihracat merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.



İZMİR'İN ÇOCUKLARI SÜT İLE BÜYÜYOR



Süt Kuzusu Projesi için 2017 yılı protokolünün imzalandığını belirten Eskiyörük, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Projenin anlaşmasını yaptık. İlk 6 ay içerisinde 125.000 aileye 5 milyon 800 bin litre süt dağıtımı yapılacak. Aziz Başkan çocukları yine sütsüz bırakmadı. Hem çocuklarımız hem de bölge süt üreticilerimiz adına Aziz Başkan'a teşekkür ediyorum. Köylümüzün kooperatifler kanalıyla yerinde üretmeleri ve yaşamalarını hedefleyen İzmir Modeliyle olumlu sonuçlar alınmıştır. Umarım ülkemizin tüm belediye başkanları da bu modeli uygular ve şirketleşme yerine kooperatifleşme öncelikli Devlet Politikası olur. İşte o zaman Tarımımız gelişir, ülkemiz zenginleşir ve göç önlenerek Türkiye daha da yaşanır olur” şeklinde konuştu.



Süt Kuzusu Projesinin sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Eskiyörük, Türkiye’deki tüm belediyelerin projeyi uygulaması gerektiğini vurgulayarak “Tüm Belediye Başkanlarımızı, süt üreticilerinin emeğini ve çocuklarımızın geleceğini düşünen Aziz Kocaoğlu’nu örnek almaya davet ediyorum. Çünkü bu proje gerek Milli Ekonomimiz gerekse gelecek nesillerimiz için büyük önem arz ediyor. Süt içen çocukların daha güçlü ve daha zeki oldukları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. İzmir'in çocukları süt ile büyüyor. Bu demektir ki İzmir’den çok Bilim adamları, çok Atatürk'ler yetişecek” dedi.