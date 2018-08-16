Köpeğe ateş eden polise tepki

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A., bacağını ısıran köpeğe tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, çevredekiler otobüsü durdurup, S.A.'ya tepki gösterdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Olay, bu sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi 1595 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldırıp, bacağını ısıran sokak köpeğine tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, S.A. otobüse bindi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, S.A.'nın bindiği otobüse binerek, hareket etmesine izin vermedi. S.A.'ya otobüste tepki gösteren vatandaşlar, daha sonra polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Bacağından yaralanan polis memuru S.A.'ya kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra kaçan köpek bulunamadı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, vatandaşların otobüste S.A. ile tartışması, bir yolcu tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.