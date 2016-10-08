KADIN AVUKAT KURTARDI

İLK CEZASI İDAREDEN GELDİ

İKİNCİ CEZA MAHKEMEDEN GELDİ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, Güzelbahçe İlçesi'nde 14 Aralık 2014 tarihinde meydana geldi. Büyükbaş hayvan besiciliği de yapan Durmuş Akgün, onları koruması için arkadaşı Nuri Akyıldız'dan, dünyanın en zeki köpeklerinden biri kabul edilen Kangal cinsi çoban köpeğini aldı. Ancak Akgün, Kangal köpeğini minibüse bindirmek yerine, onu akıl almaz bir yöntemle evine götürmek istedi. Akyıldız, köpeği, minibüsün arka tamponuna zincirle bağlayarak yola çıktı. Yaklaşık 3 kilometreden fazla bir mesafe minibüsün arkasından koşmak zorunda kalan köpek, yorgunluğa daha fazla dayanamayınca, durmaya çalıştı. Ancak sürücünün yoluna devam etmesi üzerine, köpeğin tırnakları ve patileri, asfalt üzerinde sürüklendiği için kanadı.Bu sırada yoldan geçerken olaya tanık olan Avukat Mediha Lüle, minibüsün yolunu kesip durmasını sağladı. Ardından da gerekli yasal işlemlerin başlatılması için şikayetçi olacağını söyleyip Durmuş Akgün'ün yoluna devam etmesine izin vermedi. Bunun üzerine Durmuş Akgün'ün çağırdığı köpeğin sahibi Nuri Akyıldız, olay yerine gelip talihsiz hayvanı geri aldı, traktörünün römorkuna bindirerek götürdü.Kangal köpeğin yolda minibüs arkasında sürüklenmesi ve ardından da Avukat Mediha Lüle'nin olanlara tepki gösterdiği anların görüntü ve fotoğraflarının internet haber siteleri ve televizyonlarda yer almasının ardından, dönemin İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın talimatıyla, Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Araç plakasından kimliği belirlenen Durmuş Akgün, karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla da hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ifadesinde köpeği minibüsüne binmek istemediği ve kendisini ısırdığı için bu yöntemle götürmek zorunda kaldığını öne süren Durmuş Akgün'e, Güzelbahçe Kaymakamlığı adına jandarma tarafından 'Hayvanları Koruma Kanunu' uyarınca 454 TL para cezası verildi.Savcılıak, Durmuş Akgün hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanan Durmuş Akgün için mahkeme kararını verdi. Durmuş Akgün'e, ilk olarak 25 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası, günlüğü 20 TL'den 500 TL para cezasına çevrildi. 500 TL'nin de 5 taksitle ödenmesine karar verildi. Mahkeme, suçun işleniş biçimini dikkate alıp, sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünden kanaat oluşmadığından, hükmün açıklanmasının geri bırakmadı, cezayı da ertelemedi. Bu kararla Durmuş Akgün'ün 500 TL daha para cezası ödeyeceği, ödememesi durumunda, cezaevine girebileceği belirtildi.