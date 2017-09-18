Köpeğe tekme atan vicdansız serbest!

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, kaldırımda yatan sahipli köpeğe tekme attığı görüntüler ortaya çıkınca halkın tepkisini toplayan ve polis tarafından gözaltına alınan Naim Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı

Kültür Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde alkollü içki satışı yapan büfe işleten Remzican Akansu'nun 9 ay önce sokakta bulup, 'Mia' ismini verip sahiplendiği 3 yaşındaki köpeği, geçen cuma günü işyerinin önünden acı içinde havlayarak, koşup uzaklaştı. Akansu, bu sırada dükkanın önünde bulunan 2 kişinin köpeğine vurduğunu düşünüp, yakaladı. Ancak Akansu, köpeğe vurmadıklarını söyleyen 2 kişiyi serbest bıraktı. Ardından ortadan kaybolan köpeğini çevrede arayan Akansu, bulamadı. Ancak işyerine döndüğünde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Akansu, köpeğine tekme atan kişinin az önce yakaladığı kişilerden biri olduğunu fark etti. Görüntülerden yanındaki kişinin de güldüğünü belirleyen Akansu, şoke oldu. Görüntüleri, sosyal medya hesaplarından 'Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz' notunu paylaştı.



Akansu, daha sonra ise yine sosyal medya hesabından 'Mia isimli' köpeğin bulunduğunu duyurdu. İşyerinin bulunduğu sokağın maskotu olan köpeğinin lokantacı bir esnaf arkadaşı tarafından ertesi gün bulunup, kendisine teslim edildiğini belirten Remzican Akansu, polise giderek şikayetçi oldu.



SERBEST BIRAKILDI



Şikayet üzerine köpeğe tekme atan N.Y., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 12 suçtan poliste kaydının olduğu belirlenen N.Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. N.Y.'nin 'mala zarar vermek' suçundan tutuksuz yargılanması bekleniyor.





