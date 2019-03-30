Kordon'a elektrikli faytonlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ocak ayında başlatılan dönüştürme çalışmalarının ilk kontrollerinin mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanıyor.

Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemelerle trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen elektrikli faytonlar, sürücü hariç dört yetişkin ve bir çocuk taşıyabilecek.

Faytonlar, haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.