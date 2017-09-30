Kordon'da yeni dönem. Bundan sonra...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi gününden itibaren Kordon’da "saatli çöp toplama" sistemine geçiyor. Elektrikli çöp araçlarının gün boyu ring seferleri gerçekleştireceği yeni uygulamada, kuralları çiğneyenler için para cezası da var. Büyükşehir, Kordon'daki konteynerleri ise kısa süre içinde kaldırarak bulundukları beton alanları "yeşile " çevirecek

30 ilçenin tamamında, sorumluluk alanındaki ana arter, meydan ve bulvarların yıkanıp süpürülmesi için Ağustos ayından bu yana 79 araç ve 465 personelle görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kordon’daki çöp toplama sistemini değiştiriyor. Hazırlanan yeni çalışma programına göre, Kordon'daki konteynerler kaldırılarak atıklar gün boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli, çevreci ve sessiz çalışan araçları ile toplanacak.



2 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacak yeni sistemde, çöp toplama araçları 07.00 ile 10.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 30 dakikalık, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 30 dakikalık, 17.00 ile 02.00 saatleri arasında 15 dakikalık, 02.00 ile 07.00 arasında ise 60 dakikalık periyotlar halinde Kordon'da ring yapacak.





Konteyner bölgeleri "yeşil alan" olacak



İzmir’in gözbebeği Kordon’un daha temiz olması için başlatılacak yeni uygulamaya, bölgedeki vatandaşların da destek vermesi gerektiğini bildiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çöp poşetlerinin yere bırakılmayıp toplama araçlarına verilmesi gerektiğini, belirlenen kurallara uyulmaması durumunda 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nun “Çevreyi Kirletme” başlığı altında yer alan 41. maddesi gereğince yasal işlem yapılarak para cezası uygulanacağını bildirdi. Büyükşehir yetkilileri ayrıca, mevcut konteynerlerin kısa süre içinde kademeli olarak kaldırılacağını ve bulundukları beton alanların "yeşil alana" dönüştürüleceğini de söyledi.







