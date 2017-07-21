Kordon kıyılarını denizanası bastı

İzmir'de havaların ısınmasıyla birlikte Birinci Kordon kıyıları, denizanalarının istilasına uğradı

İzmir Körfezi'nde her yaz sıcaklarla birlikte deniz suyunun ısınmasıyla, denizanaları ortaya çıkıyor. Birinci Kordon sahili de yine denizanalarıyla doldu. Denizanası sayısındaki artışın normal olduğuna, ilkbahar sonu yaz başlangıcının için üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğu vurguladı. Uzmanlar, "Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. İzmir Körfezi de böyle bir yer. Yaygın türleri olan aurelia aurita çok zehirli bir tür değil. Daha zehirli olanları da var, ancak onlar aşırı üremezler. Deniz anasının yakıcı kapsülleri vardır, ciltle temasında yanma etkisi yaratır. Alerjik durumlarda durum daha kötü olabilir" dedi.