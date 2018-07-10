Kordon'un çimlerinde hırsızlık!

Yazın gelmesiyle birlikte akşam serinliğinde kendini Kordon'un çimlerine atan İzmirliler hırsızların yeni hedefi oldu. Yetkililer, vatandaşlara çimlerde otururken yanınıza gelip, 'sigara, yemek parası ya da boş şişe' isteyenlere karşı dikkatli olun ve özel eşyalarınızı açıkta bırakmayın uyarısında bulundu

Ali Budak- Yaz gelince Alsancak Kordon çimleri de İzmirlilerin uğrak yeri olur. Son günlerde artan hırsızlık olayları İzmirlileri tedirgin ediyor. Çimlerde oturanların yanına gelerek 'Sigara, yemek parası ya da boş şişe' isteyen genellikle de yaşları 18'den küçük olanlar bir anlık boşluğunu yakaladığı vatandaşların telefonlarını ve cüzdanlarını hedef alıyor. Emniyet teşkilatı da son dönemde çimlerdeki özellikle cep telefonu ve cüzdan hırsızlığının çok arttığını ve vatandaşlara yanlarına gelen ve kendilerinden sigara, yemek parası ve boş şişe isteyenlere dikkat etmeleri noktasında uyarıda bulundu.

Sigara isteme bahanesi

İzmir'e Ankara'dan 3 gün önce geldiğini ve hafta sonu da Kordon'daki çimlere oturmaya gittiğini belirten Bektaş E. 'Ablam İzmir'de yaşıyor. Onun yanına tatile geldim. Cumartesi gecesi Kordon'daki çimlerde ablamla otururken 2 çocuk sigara istemek için yanımıza geldi. Sigara olmadığını söylememize rağmen sürekli ısrar ettiler. Sonra arkamıza döndüğümüzde 3 çocuğun daha olduğunu gördük. Bir an boşlukla telefonumun arkamda kaldığını fark etmedim. 2 dakika sonra telefonumu aradım ama bulamadım. Aradığımızda ise telefonum kapatılmıştı ve ulaşılamıyordu. Her şey 5 dakika gibi kısa bir zaman içinde oldu. Sonra çocukaları bulmaya çalıştık ama bulamadık. Alanda sürekli tur atan zabıtalara söylediğimizde ise hepsinden 'geçmiş olsun' sözünü duyduk. Sonrasında Alsancak Polis Karakolu'na gidip, şikayette bulundum' dedi.

Teşhis edildi

İzmir'e son 2 yıldır geldiğini ve çok sefer gittiği Kordon'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını vurgulayan E. şöyle devam etti: 'Polislere şikayette bulunduğumuzda bu durumla sürekli karşılaştıklarını söylediler. Hatta direkt kimin yaptığıyla ilgili isim verdiler. Polislerin gösterdiği fotoğraflardan telefonumuzu çalanları da teşhis ettik. Ancak hala olumlu bir geri dönüş olmadı. Polisler de bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtti. Her akşam çok sayıda hırsızlık olduğunu çalanları yakaladıklarını ancak 18 yaşından küçük oldukları için herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Hatta polisler, 18 yaşından sonra hapishaneye girdiklerini de belirtti. Bir an önce bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. İzmir ile olan bütün düşüncelerim değişti. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir olayla çok sevdiğim İzmir'de karşılaştım.'



Özel eşyalarınızı açıkta bırakmayın!

Hırsızlık vakalarının son dönemlerde çok arttığına yönelik iddiaları sorduğumuz güvenlik yetkilileri ise şunları söyledi: 'Hırsızlar özellikle akşam serinliğinde Kordon'a gelen vatandaşları hedef alıyor. Bu hırsızlık vakalarıyla özellikle yaz aylarına girdiğimiz son günlerde çok sık karşılaşıyoruz. Vatandaşların özellikle yanlarına gelen ve kendilerinden 'sigara, yemek parası ve boş şişeleri' isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Hırsızlar, Kordon'da günün yorgunluğunu atan vatandaşların bir anlık boşluklarından yararlanıyor. Vatandaşların özellikle cep telefonlarını ve cüzdanlarını açıkta bırakmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Biz gerekli çalışmaları yapıyoruz ancak hırsızlığın hedefi olan vatandaşlar da mahkeme süreciyle uğraşmamak için şikayetlerinin peşine düşmüyor. Biz yakalasak da şikayet olmayınca serbest kalıyorlar. Görevli arkadaşlarımız olayların önün geçmek için sürekli olarak devriyelerini de atıyor. Olayla karşılaştığımızda gerekli çalışmalarımızı da yapıyoruz.'