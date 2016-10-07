Haber Kaynağı: DHA

Görme engellilerin, bastonlarını kullanarak kolayca yürüyebilmeleri için yapılan, sarı renkteki kabartmalı yollar, genellikle araç parkları veya kaldırımlara eşya konulmasıyla işgal ediliyor. Bunlara çarpan görme engelliler, zaman zaman yaralanabiliyor. Birinci Kordon'da ise daha farklı ve tehlikeli bir durum yaşanıyor. Kaldırımdaki taşların kırılması nedeniyle karbartmalı görme engelli yolu da bazı bölümlerde kesintiye uğruyor. Bu durum, deniz kenarındaki kaldırımda yürüyen görme engelliler için, her an tökezleyip veya yönünü şaşırıp denize düşme tehlikesi oluşturuyor. Tehlikeye dikkat çeken çevredeki vatandaşlar, kimse zarar görmeden kaldırımın bozulan bu bölümünün onarılmasını bekliyor.Öte yandan Çankaya semtinde ise bazı kaldırımlardaki kırılıp yırtılan sarı çizgili görme engelli yolları dikkat çekiyor.