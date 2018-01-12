“Körfez Geçiş Projesi bir rant projesidir”

Güzelbahçe Kent Konseyi, İzmir Körfezi’nde yapılması planlanan “Körfez Geçiş Projesi’nin Güzelbahçe ve Yarımada’ya etkileri” konulu bir panel düzenledi

Moderatörlüğünü Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar’ın yaptığı panelde ilk konuşmayı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın, “ Merkezi hükümet hayatımıza müdahale ediyor. Hükümet, İstanbul ve Ankara’da ranta çevrilecek alan kalmayınca gözünü Ege’ye ve özellikle de İzmir’e dikti. İzmir’i hedef alan rant politikaları sonucunda kentimizin tamamı ranta açılmaya, suyumuz kirletilmeye, havamız, doğal yaşam alanlarımız, kıyılarımız , ormanlarımız ve tarım alanlarımız yağmalanmaya çalışılıyor. İzmir’i talan edecek, rant çevreleri tarafından yağmalanmasına neden olacak projelere bugün karşı çıkmazsak yarın çok geç olacak. Bu nedenle İzmir’e sahip çıkın” diyoruz şeklinde konuştu.



KÖRFEZİN EKOLOJİK YAPISI ZARAR GÖRECEK



Örneğin; Körfez Geçiş Projesi’yle İnciraltı, Gediz Deltası ve körfezin ekolojik yapısının zarar göreceğini savunan Yalçın, “Dünya flamingo nüfusunun yüzde 10’unun barındığı Güney Gediz Deltası yok edilecek. Foça, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme’deki doğal yaşam alanları yapılaşmaya açılarak İzmirlinin nefes aldığı yerler talan edilecek. Körfez geçiş projesi tamamen bir rant projesidir. İzmir’in 2030 yılını hedefleyen 1 bölü 100 binlik planlarda bile görünmeyen körfez geçiş projesi ile günde 30 bin aracın geçeceği varsayılıyor. Oysa bugün Çiğli- İnciraltı aksını içine alacak şekilde karayolundan giden araç sayısı ayda 45-50 bin arasındadır. Bu proje ile kent içi geçiş değil, Yarımada’ya göç planlanıyor. Bu proje tamamen rant projesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a ihanet edildiğini itiraf ederken, sıranın İzmir’e geldiğini söylüyor. Çünkü İstanbul’da rant bitti, artık orada daireler satılmıyor. Müteahhitler, İzmir’e akın ediyor. İnşaat sektörüne yeni rant alanları bulmak gerekiyor, bu alanlar da Ege ve Akdeniz kıyıları” dedi.

Panelde, TMMOB İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol Kocaer ve Sosyal Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. Melek Göregenli Körfez Geçiş Projesi’nin maliyeti ve kente vereceği zararları anlattı.





