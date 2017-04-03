Körfez Geçiş Projesi'ne destek verdiler

İnciraltı 2. Nesil Platformu Körfez Geçiş Projesinin ÇED raporunun onaylanarak, imar çalışmasının tamamlanmasını büyük sevinçle karşıladı. Platform Başkanı Tayfun Karabulut, “Topraklarımızdan geçecek olan Körfez Geçiş Projesi ulaşım bütünlüğü sağlayarak ulaşım sorununu büyük oranda çözecek ve kentin yeni sembolü olacak” dedi

Karşıyaka ile Balçova’yı birbirine bağlayacak olan İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin İzmir’in büyümesine büyük fayda sağlayacağını dile getiren İnciraltı 2. Nesil Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, “İnciraltı’nın planlanması ekonomik anlamda devrim yaratacaktır. 2016 Ekim ayında basın toplantısı yaparak, temsili olarak “Körfez Geçişi İnciraltı Şantiyesi”ni açmıştık. 9 Eylül 2017 tarihinde ilk kazmanın vurulacağı müjdesini bekliyoruz ve bu isteğimizin gerçeğe dönüşmesinin heyacanı içerisindeyiz” diye konuştu. İnciraltı 2. Nesil Platformu olarak, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odalarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, İnciraltı’nın gökdelen imarsız ve çevreci olarak planlanmasının tüm İzmir’in ortak isteği olduğunu gördüklerini hatırlatan Karabulut, “Bizler toprak sahipleri olarak, bugüne kadar koruyup kolladığımız, dedelerimizin emaneti olan topraklarımızı şehrimize fayda sağlayacak bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, İzmir’in faydasına olacak her projeye destek olacağız” şeklinde konuştu.





Karabulut, İnciraltı’nın sağlık turizmi odaklı planlanması ile İzmir’i bekleyen kazanımları şöyle sıraladı; “Hastaneler, Oteller ve Kür Merkezleri şehrimize 100.000 yeni turist çekecek ve İzmir’i sağlık turizminin başkenti yapacak. 15.000 yeni istihdam ile İzmir’deki işsizliği %5’ düşürecek. Tüm İzmirlilerin faydalanacağı, Kent Ormanı’nın 2-3 kat büyüklüğünde nitelikli yeşil alanlar kazandırılacak. Şehrin nefesini kesmeyen, gökdelen imarı olmayan yeni konut alanları kazandırılacak. İnciraltı’na gelen turistlerin yaratacağı ticaret hacmi şehrimizin ekonomisini canlandıracak. İzmir’in yeni merkezi İnciraltı olacak.”





İZMİR KENETLENDİ, 40 YILLIK SORUN AŞILIYOR!!!



Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü; “İnciraltı 2.Nesil Platformu olarak; bu süreçte bizlere destek olan, güç veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’ya, AK Parti, CHP, MHP İl ve İlçe Başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmir’e teşekkür ediyoruz. Gördük ki İzmir kenetlendiğinde 40 yıllık sorunlar aşılıyor ve İzmir İnciraltı’nı kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İzmirli Başbakanım Binali Yıldırım, İnciraltı Toprak Sahipleri hazır, İzmir hazır. Bizler, kurdele ve makasımız hazır olarak sizleri bekliyoruz.”





