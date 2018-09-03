Körfez Projesi'nde yeni adım!

TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2011 yılında başlayan ve kamuoyunda “Büyük Körfez Projesi” olarak anılan “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”nde çok önemli bir adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfezin kuzey aksında bir sirkülasyon kanalı oluşturulması ve taranan malzemeler ile iki adet doğal yaşam adası yapımı ile ilgili proje çalışmasına devam ederken, TCDD Genel Müdürlüğü de Körfezin güney aksında yaklaşma kanalı oluşturulması için tarama çalışmalarına başladı.

İzmir Alsancak Limanı’na yeni nesil gemilerin yanaşmasına ve limanın kapasitesinin artırılmasına imkân verecek projeye göre, şu an 150 metre genişlik ve ortalama eksi 11 metre derinlikte olan yaklaşma kanalının 250 metreye genişletilmesi ve eksi 14 metre derinleştirilmesi öngörülüyor. Liman Yaklaşım Kanalı’nın uzunluğu yaklaşık 12 kilometre olacak. Proje kapsamında ayrıca 22 ve 23 nolu rıhtımların iyileştirilmesi, 2. Kısım konteyner molü inşası planlanıyor.

YENİ NESİL GEMİLER KÖRFEZE GİREBİLECEK

“İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”nin tamamlanmasıyla İzmir Limanı’nın kapasitesinin artırılması ve yeni nesil gemilere hizmet verilmesi hedefleniyor. Limanın ekonomik değerinin artırılması ve ana liman olma statüsüne kavuşturulması, İzmir Körfezi’nde su kalitesinin iyileşmesi, sucul/karasal ekolojik kalitenin korunmasını ve iyileştirilmesi, ekolojik çeşitliliğinin ve değerin artırılması, İzmir’in deniz ve liman şehri kimliğinin güçlendirilmesi de diğer hedefler arasında yer alıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı’na katılan TCDD İzmir Limanı İşletme Müdürü İsmet Canbaz, uzun süredir gündemde olan liman tarama projesinin başladığını belirterek, çalışmalar sonucunda limanın daha faydalı hizmet verecek noktaya geleceğini söyledi. Canbaz, “Bu işe başlamamız çok önemliydi. Çalışmalar bundan sonra aşama aşama devam edecek. 22 ve 23 nolu rıhtımların iyileştirilmesi ihale süreci de son aşamaya geldi. İhalesi yapılan 10 adet treyler çekici kasım ayında teslim alınacak. 2 vinç almak için çalışmalar devam ediyor” dedi.

EGE’NİN REKABET GÜCÜ ARTACAK

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, limanda taramanın başlamasının İzmir ve ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirterek, TCDD yetkililerine teşekkür etti. Büyük Körfez Projesi’nin hem ekonomik hem ekolojik dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Öztürk, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Rehabilitasyon Projesi’ne devam ediyor. Şimdi de TCDD, liman tarafında yatırımlara başladı. Yaklaşma kanalı taraması, liman yatırımları ve yeni ekipman alımı sayesinde Egeli ihracatçılarımızın ve denizcilerimizin rekabet gücü artacaktır. Körfez Rehabilitasyon Projesi, liman ve deniz kenti İzmir’in kalkınma hedefine büyük katkı koyacaktır” diye konuştu.