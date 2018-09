Körfez’deki kokunun nedeni hala araştırılıyor!

Yaklaşık 10 gündür Büyükşehir’den herhangi bir cevap alamadığımız Körfez’deki kötü koku sorunu Eylül ayı olağan meclis toplantısında AK Partili Kökoğuz tarafından dile getirildi. Son günlerde kent merkezinde yoğun olarak hissedilen kötü koku için Kökoğuz, “Bu pis koku neden? Neden önlem alınamaz durumda? Vatandaşlar sormakta” dedi. Oturumu yöneten CHP’li Aydoğan da, “Bilim insanlarıyla araştırıyoruz, şu an neden bulunamadı” dedi

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu yokluğunda, Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent merkezinde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen kötü koku hakkında konuştu.

AK Parti’den ilginç koku tepkisi!

Eylül ayı meclis toplantısının ilk bölümünde söz alan Kökoğuz, Körfez’de yaşanan kötü kokunun nedenini sorarak, “Sayın başkan canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır. Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma’ derlerdi. Biz böyle büyütüldük. Bu bir ayıptır. Bu ayıp İzmir’e kamil oldu. İzmir’de bir koku var. Vatandaşların şikâyetlerini iletiyorum. Vatandaşlar bilgilenmek istiyor. Bu lağım, kötü, pis koku neden? Neden önlem alınamaz durumda? Vatandaşlar sormakta. Belediye olarak bu gerçeği, bilinen konuyu değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

Kokunun nedeni araştırılıyor hala bulunamadı!

Kökoğuz’a cevap veren CHP’li Aydoğan, “Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma hakkı, sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız. Şu an neden bulunamadı” diye konuştu.

İzmir'in altyapısını kuramadınız!

Koku sorunuyla ilgili ayrıca söz alan AK Partili Meclis Üyesi İmet Tunç da şöyle konuştu: Avrupa’daki şehirleri kimi hikayelerde farelerin bastığı ifade edilir. Bu hikayeler tarihe not düşülmüştür. Sizlerde tarihe not düştünüz. İzmir'i koku sarmıştır. İzmir’le ilgili yaptığımız bazı yorumlar çarpıtılmakta. Yanlış algılarla yönlendirilmekte. Hatta bu konuyu, kendisi yok diye isim söylemek istememize rağmen Aziz Bey değişik yerlerde gündeme getirmekte. Maalesef ortada bir koku var. Bu kokuyu ifade etmek, dile getirmek zorundayız. Dile getirirken, grup başkan vekilinin ifadeleri ortaya çıkmakta. Biz her zaman dile getirdiğimiz İzmir’in alt yapısı ile ilgili sorunlardır. İzmir'in altyapısını kuramadınız. Sorun sizden kaynaklanan sorundur. Bu sorunları dile getirirken kimse düşünmesin ki İzmir’e kem gözle bakıyoruz. İzmir’e kem gözle bakmıyoruz. İzmir'i seviyoruz. İzmir bizim göz bebeğimizdir.

Kiraz’da susuzluk isyanı!

Öte yandan AK Parti Meclis Üyesi Özcan Kaymak ilçesi Kiraz’da yaşanan susuzluk problemini dile getirdi. Kaymak, “Kiraz da, Çayağzı Mahallesi’nde 3 aydır susuzluk yaşanıyor. Vatandaşın sondaj yapmasından kaynaklanan ve köye akan akarsuyun kesilmesinden kaynaklanıyor. Bu tespit edildi. Ve bir aydır Kiraz’daki İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla her gün temas halindeyim. Uğraştım ancak İZSU Kiraz’da çalışan kardeşlerimiz üstlerinden talimat almaları gerektiğini söyledi. 2018 yılındayız, oraya gittim ve orada camiden vatandaşlara anons yaptırarak köylüyü meydana topladım, devletimize, İZSU’ya söz gelmesin diye protestolarına engel oldu. İnsanları bilgilendirdim. Şu an itibariyle köyümüzde o suyu akıtmak içi başka kaynaklarımız var. İZSU’daki arkadaşlara söyledim ama ağır giden bir sistem var. Cuma günü arkadaşlarımızın köye çıkmaları gerekiyordu ama ‘kepçe arızalı’ dediler. Pazartesi aradığımda ‘kepçeyi çıkaramadık, sıkıntı yaşadık’ dediler. Sizden ricam; sesimi duyun ve oradaki susuzluğu giderin. İnsanlar evinde su içemiyor” ifadelerini kullandı.