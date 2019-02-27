Körfeze dilenci vapuru geliyor

Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında konuşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'nin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyleyerek körfezdeki hat sayılarını 3 katına çıkararak cıvıl cıvıl bir körfezi hayata geçireceklerini belirtti.

Şefika Bal - DTO şubat ayı olağan meclis toplantısı Seferihisar Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in katılımıyla düzenlendi. İzmir'in var olma sebebinin liman olduğunu savunan Soyer, oda üyeleriyle düzenlenen ilk buluşma toplantısının bir tanışma niteliğinde olduğunu belirterek "1 Nisan'dan sonra çok daha fonksiyonel bir ilişki kuracağız. Niyetlerimiz ortak. Hem ekmeğinizi hem gönlünüzü bu limanla besliyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sizinle yol arkadaşlığı yapma mecburiyetinde. Bu iş birliğini bir büyük menfaate dönüştürecek her çalışmanın içinde olacağım" dedi. Körfezin iyileşmesi ile ilgili sirkülasyon ve navigasyon kanalının büyük önem taşıdığını anlatan Soyer, sirkülasyon kanalının İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolünde iken navigasyon kanalının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın yetki ve sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Sirkülasyon kanalının bir yay şeklinde 800 milyon TL'lik bir proje olduğunu anlatan Soyer, navigasyon kanalının ise daha büyük gemilerin yanaşabilmesi için körfezde liman taramasını içeren 200 milyon liralık bir proje olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla bu iki kanalı da açabileceğini ifade eden Soyer, "Yetki ve sorumluluğu bizde olmayan ikinci kanal için de birlikte iş birliği yapabiliriz. Sirkülasyon kanalı çalışmasında yüzülebilir körfez hayalimiz gerçeğe dönüşecek. Navigasyon kanalı da ticaret hacmini arttıracak. Her ikisi için de hazırız" diye konuştu. Körfezin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğuna dikkat çeken Tunç Soyer şunları ifade etti:"Körfezin cıvıl cıvıl olması mümkün. Kent içi ulaşımda denizin yüzde 3 oranında kullanılması kabul edilebilir değil. Çok yoğun olmalı. Körfezdeki hat sayılarını 3 katına çıkartacağız. Yeni iskeleler Mavişehir, Salhane ve Balıklıova'da yapılacak. Hat sayısı, sefer saatleri, yeni iskelelerle körfez içindeki trafik canlanacak. Mevcut araç filomuza iki yeni feribot ekleniyor. İzmir'den Akdeniz kentlerine ulaşımı mümkün hale getireceğiz. İzmir'den Midilli'ye 2 saat 15 dakikada gidilebilecek. Sığacık'tan Samos'a 1 saatte gidilmesini mümkün kılacağız. Yelkenliler, sandallarla hatta su oyunları ile körfez cıvıl cıvıl olabilir. İzmir sahnesi körfez olan bir anfi tiyatrodur. Herkes sahneye bakar fakat sahne cansızdır. Sahneyi canlandırmamız gerekiyor. "

Mavi bayrak

Gençlerin daha çok denizle buluşmasını sağlayacaklarını söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sörf yapmasını bilmeyen çocuklar bizim için bir ezikliktir. Deniz ile ilişkileri güçlendirmeliyiz. Elimizdeki nimeti kullanabiliriz. Bu akvaryum gibi denizi yoğun kullanabiliriz. 629 kilometre kıyı uzunluğumuz, 101 kilometre plajımız var. Seferihisar'da yapılan uygulama tüm plajalarda hayata geçilirilecek ve mavi bayraklı plaj sayısını arttıracağız" diye konuştu. Alaybey tersanesi ile ilgili süreci bilmediğini anlatan Soyer, başka bir çözümün mümkün olup olmadığını sektör temsilcilerinden öğrenmek istediğini dile getirdi. Mega yat ve küçük teknelerin yapımı için tersane ihtiyacına dikkat çeken Soyer, "Bu konuda İzmir'in büyük boşluğu var. Uygun yerler bulunmalı. Bu kentin denizcilikte daha büyük hedefleri için bu mutfağa ihtiyacı var" dedi. Deniz turizmiyle ilgili marina sayısını arttırmak istediklerini söyleyen CHP'li Soyer, marina yerlerinin tespiti konusunda meclis üyelerinden destek istedi. Soyer konuşmasının devamında şunları anlattı:"Turizm konusunda zavallıyız. Antalya'ya 18 milyon turist gelirken bize 1 milyon turist gelmesi çok üzücü. Bunu hak etmiyoruz. Kruvaziyer gemileriyle gelen turistin gününü nasıl geçireceği ile ilgili hazırlık yapılmalı ona seçenekler sunulmalı. İzmir'e geldiğine şükretmeli. Bir belediye başkanı her konuya hakim olamaz. Bir kenti iyi yönetmek istiyorsanız konuyu bilenlerle konuşmalısınız. Sizi bu yüzden dinleyeceğiz. Sizin rehberliğinize ihtiyacım var.

Ring seferlerinde düzenleme

Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Soyer, ring seferi ile ilgili olarak İstanbul'da kullanılan dilenci vapurunun İzmir'de de uygulanabileceğini ifade etti. Özellikle Bergama vapurunun bütün iskeleleri dolaşarak bir keyif aracı olabileceğini dile getiren Soyer, "Bergama vapuru körfezde sürekli dolaşabilir. Diğer katamaran tekneleri de ring seferlerine katılabilir. Marinalardan ziyade tekne park yerleri acil olarak hayata geçirilmeli" dedi. Deniz İpek Yolu'nun yeni bir güzergah olduğunu anlatan Soyer, İzmir'in bu güzergahta yeni bir nokta olması gerektiğine dikkat çekerek kentin kaderini değiştirecek girişimler olduğunu söyledi.

HÜSEYİN ÇATAL - KÖRFEZİN DİLENCİLERİ

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'e "DTO İzmir Şubesi değil İzmir Deniz Ticaret Odası olmalısınız. Bu konu için benim üzerime ne düşerse sizin yanınızda duracağım. 1 Nisan'dan sonra forsum büyüyecek. Beni istediğiniz kadar kullanabilirsiniz" dedi.

İzmir'i denizsiz, denizi izmir'siz düşünemeyiz

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, oda olarak görevde kaldıkları süre boyunca şehrin denizcilikle ilgili konularını değerlendirdiklerini belirterek, "Denizci millet ve denizci ülke misyonumuz var. İpek Yolu'nun üzerinde bir İzmir'den bahsediyoruz. İzmir'i denizsiz denizi İzmir'siz düşünmek mümkün değil. Biz yıllardır denizcilikle ilgili konularda çalışıyoruz. Benim de yönetiminde olduğum Turmepa temiz deniz için güzel çalışmalar yapıyor. Sadece plaj temizliği değil deniz dibinin temizliği önemli. 2018 yılında bölgede gitmediğimiz yer kalmadı. 8 binin üzerinde öğrenciye ulaştık" dedi. Toplantının sonunda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, CHP'li Tunç Soyer'e Babür Hüseyin Özbek'in 'Güvertede' isimli romanı ile bir tablo hediye etti.