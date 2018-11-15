Koruma altındaki deniz canlıları için Foça'da toplandılar

Foça’da çeşitli ülkelerden gelen araştırmacılar, olta ve ağlara takılan korunması gereken deniz kaplumbağaları, deniz memelileri ile kuşları, köpek balıkları ve süngerlerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Balıkçılarla da görüşen araştırmacılar bu sorununun çözülmesi için neler yapılabileceğini ele aldı

Doğa Derneği'nin öncülüğünde Güney Afrika, Litvanya ve Yunanistan’dan gelen araştırmacılar, Akdeniz’deki deniz kuşlarının, deniz kaplumbağaları, memelileri, köpek balıkları ve süngerlerin balık ağ ve oltalarına takılmasını engellemek için Foça Yarımadası Önemli Doğa Alanı’nda (ÖDA) bir araya geldi. 4 gün süreyle Foça Yarımadası açıklarında olta ve ağlara takılan canlıların tespit edilmesi için bir araştırma çalışması gerçekleştirildi. Araştırmacılar, balıkçılarla ağlara takılan deniz canlılarını ve bu sorunun nasıl ortadan kaldırılabileceğini konuştu.

Uzmanlar, İzmir Körfezi’nin doğu kıyısında girintili çıkıntılı çok sayıda koy, burunlar, açıklardaki adalardan oluşan Foça Yarımadası Önemli Doğa Alanı’nda nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Akdeniz foku için önemli yaşam alanları inceledi. Uzmanlar Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), ÖDA’da 1993 yılından beri özellikle Akdeniz fokları için araştırma, izleme ve koruma çalışmaları yürütüldüğünü hatırlattı. Araştırmanın sonuçları, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ağırlıklı olarak Türk ve Yunan araştırmacılardan oluşan grup, Foça’daki son günde ‘Agora Minör Gubu’nun İzmir müzikleri ile keyifli bir akşam geçirdi.