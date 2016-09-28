İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta hayata geçireceği yeni düzenleme ile ilgili süreç devam ediyor. Uzun çalışmaların ardından proje müelliflerinin de onayını alarak bilimsel inceleme yaptıktan ortaya çıkan yeni Kültürpark projesi İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda incelendi. Kurul üyeleri yaptıkları değerlendirme sonucunda olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmedi.



Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine gelen görselleri ve haritalar ile yeni eski halinin karşılaştırılması yapılırken "yerinde inceleme" kararı alındı. Önümüzdeki günlerde bölgeye gelecek olan kurul üyeleri Kültürpark'ı dolaşarak yeni projenin düzenleme sonrası yaratacağı etkiyi öngörecek. Ona göre, kurulda kesin kararı vererek düzeltme talep edebilecek. Ya da inceleme sonrasında doğrudan onaylayabilecek.



'Kültürpark'a dokunma kampanyası'



Bazı oda ve çevreci dernek temsilcilerinin karşı çıktığı yeni düzenleme ile ilgili kampanya başlatılırken İzmirlilerin bir kısmı Konak Belediyesi sınırlarında bulunan Kültürpark'ta yapılacak çalışmaları istemiyor.

Büyükşehir, sadece Enternasyonal Fuarın burada kalacağını, diğer tüm ihtisas fuarlarının yeni fuar alanının bulunduğu Gaziemir'de yapılacağını belirtirken projenin görsellerinin sunumunu ise Kültürpark'ta vatandaşların ziyaretine açmıştı. Öte yandan bazı gruplar da sosyal medyadan örgütlenerek Konak Belediyesi'nin koruma kurulundaki temsilcisinin projeye şerh koyması önerisini getirdi.



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