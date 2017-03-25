Koruma Kurulu sokağındaki evi bile koruyamadı

Konak 'ta, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün bulunduğu sokaktaki eski bir ev yıkıldı. İzmir'de bugüne kadar sahip çıkılamadığı için yüzlerce eski yapının yok olup gittiğine dikkat çeken vatandaşlar, 'Koruma Kurulu'nun sokağında bile tarihimize sahip çıkamıyoruz. Kurumlar bir araya gelip işbirliği yapmalı. Yok olup giden bu kentin değerleri' dedi.

Konak'ta, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün bulunduğu sokaktaki eski bir ev yıkıldı. Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün de bulunduğu 411 Sokak'taki eski bir İzmir evi, ayakta duramayarak yıkıldı. Evin yıkılmasıyla sokak moloz yığınları içinde kaldı. Semt sakinleri, belediye tarafından daha önce 'Dikkat bu sokakta yıkılacak yapı var' tabelası astığı sokaktaki bir İzmir evinin daha yok olup gitmesine şahit oldu. İzmir'de bugüne kadar sahip çıkılamadığı için, aralarında tescilli olanların da bulunduğu yüzlerce eski yapının yok olup gittiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Bu evleri korumak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yerel yönetimlerin, kentin varlıklı insanlarının, mülk sahiplerinin değil mi? Koruma Kurulu'nun sokağında bile tarihimize sahip çıkamıyoruz. Kentte hala, üzerinde yıkılabilir tabelası bulunan onlarca ev var. Artık bu konuda kurumlar bir araya gelip işbirliği yapmalı. Yok olup giden bu kentin değerleri" diyerek sitemde bulundu.