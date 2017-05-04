Kostümlü tanıtım

Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından bu yıl 21’incisi düzenlen tiyatro günlerinde Ege Üniversitesi kampüsünde renkli görüntüler yaşandı. Topluluk üyeleri, “21.Tiyatro Günleri" kapsamında kostümlü yürüyüş gerçekleştirdi

Tiyatro topluluğunun oyunlarda kullanılan kostümler ve çeşitli aksesuarlarla yaptıkları yürüyüş büyük ilgi gördü. Belirli karakterlere bürünen topluluk üyeleri yürüyüş boyunca karakterlerinden çıkmayarak tiyatro sanatına dikkat çektiler. Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi’nin önünden yürüyüşe başlayan tiyatro oyuncuları kampüsü gezerek broşür dağıttı. Topluluk Üyesi Nezihe Gümüş, “Her yıl belirli günlerde sokaklara çıkıp yeni dostlar ediniyoruz. Yürüyüşte şarkılar söyleyerek insanları neşelendirmeye çalışıyoruz. Hem mutlu oluyor hem de topluluğumuzu tanıtmaya uğraşıyoruz. En önemlisi tiyatro sanatına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: