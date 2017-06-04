Köy okullarına kitap desteği

BOSTANLISPOR'un sosyal sorumluluk projelerinden olan "Köy Okullarına Kitap Kampanyası" başarıyla sonuçlandı ve toplanan kitaplar seçilen köy okullarıyla, okul kütüphanelerine ulaştı

Bostanlıspor Futbol Akademisi öğrencilerinin başlattığı ve kısa sürede tüm branşlara yayılan, Bostanlı 3 M Migros, Bostanlı Muhtarlığı gibi yerlerde açılan stantlarla büyüyen projede toplanan kitaplar, önce Adıyaman'ın Kahta İlçesi Narince Köyü'ne, ardından da Nevşehir Terlemez Köyü İlkokulu ve kütüphanesine ulaştı. Projenin mimarlarından Bostanlıspor A Futbol Takımı ve Futbol Akademi teknik sorumlusu Mustafa Oral, şunları söyledi:





"Sosyal sorumluluk ve birbirine destek konularında sporcularımızı sürekli olarak eğitiyoruz. Bunların öğrenilmesi ve bilinçli spor yapma arzusunun ön plana çıkmasıyla sportif başarı da kendiliğinden gelecektir. Kısacası oyuncularımızın saha içi kadar saha dışı gelişimini de önemsiyoruz. Onlara hep önce iyi insan, sonra iyi oyuncu parolasını aşılamaya çalışıyoruz. Derslerinde başarılı olmalarının sırrını kitap okumak ve ders çalışmak olarak aşılıyoruz. Okudukları kitaplardan da başka arkadaşlarının faydalanmaları bilincini aşılıyoruz. Bu kapsamda, kitap toplama projesiyle, onlar için paylaşımın ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu, aynı zamanda aynı imkânlara sahip olamayan arkadaşlarının da yanında yer aldıklarını göstermek istiyoruz."

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