Köyde yaşayan çocuklara masal gibi bir gün

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler kapsamında düzenlenen Bir Köy Masalı Projesi Urla’nın Uzun Kuyu Köyü’nde renkli görüntülerle masal gibi başladı

Süleyman Gülen- 37 üniversite öğrencisi gönüllünün katılımıyla araçlarla çevre köylerden getirilen çocuklarla birlikte toplam 75 çocukla yüz boyama, ebru sanatı, resim çizme, satranç, top oyunları gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.



Urla’nın Uzun Kuyu Köyü’nde başlayan Bir Köy Masalı Projesi danslar, oyunlar ve etkinlikler eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların doyasıya eğlendiği projede üniversite öğrencisi olan gönüllüler de çocuklarla güzel vakit geçirdi. Gönüllülerin palyaço ve kül kedisi şekline bürünmesi, çocuklarla dans edip sıcağa aldırmadan coşması gönüllülüğün güzelliğini gözler önüne serdi. Proje hakkında konuşan Uzun Kuyu Köy Muhtarı Latif Erol ‘’Belediyemizin böyle bir proje düzenlemesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarla üniversite öğrencilerinin doyasıya eğlenmesi ise çok güzel. Umarım daha uzun yıllar devam eder’’ diye konuştu.

600 çocuk hedefleniyor

Bir Köy Masalı Projesi kapsamında toplamda 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Sıradaki köyler şu şekilde:

13 Temmuz Beydağ Karaoba Köyü

17 Temmuz Bayındır Çırpı Köyü

24 Temmuz Ödemiş Kızılcaavlu Köyü

26 Temmuz Bayındır Ergenli Köyü