Köyler 'mahalle' olunca su fiyatı da arttı!

Bergama’yı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bütünşehir Yasası'nda köylerin "mahalle" yapılmasını eleştirerek, "Köyün adını değiştirmekle iş bitmiyor" dedi. Başkan Kocaoğlu, köylerin yeniden eski statülerine döndürülmesi durumunda, daha önce olduğu gibi yine "indirimli su" vereceklerini açıkladı

Geçtiğimiz ay başlattığı ilçe ziyaretlerine kısa bir aradan sonra yeniden başlayan Başkan Kocaoğlu’nun yolu bu kez Bergama köylerine düştü. Yüzölçümü itibariyle kentin en büyük ilçesi olan Bergama'da Ayaskent, Aziziye, Alibeyli, Bölcek ve Kadıköy'de vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaoğlu, muhtarlar ve köylülerle sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına sonradan bağlanan yerleşim yerlerinin yıllardır birikmiş alt yapı sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak için iyi niyetle ve samimiyetle çalıştıklarının altını çizdi.

Atık su parası yasal zorunluluk

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Kocaoğlu’nun ilk durağı Ayaskent oldu. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Kocaoğlu, atık su parası ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi. Su faturalarında ayrı tanımlanan su, atık su ve katık atık bedellerine ilişkin tahsilatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik gereğince yasal bir zorunluluk olduğunu, katı atık tarifelerinin ise ilçe belediyeleri tarafından belirlendiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yüzde 98’inin evsel atığını arıtıyor. 30 – 40 bin nüfuslu bir ilçenin arıtmasını işletmenin yıllık gideri 2.5 milyon lira. Evsel atığı arıtmak, kente su üretmekten daha maliyetli. Eskiden İZSU bütçesini yaparken su üretimini, kanal, içme suyu, arıtma yatırıml arını, yani bütün masrafları üst üste koyuyor, suyun fiyatını çıkarıyor ve "Su parası" olarak vatandaştan tahsil ediyorduk. Şimdi ise yönetmelik gereği evsel atık suyun arıtılması için harcanan kalemlere göre atık su bedelini belirleyip tahsil ediyoruz. Yasalar gereği bunu böyle yapmak zorundayız" dedi.

Meralar köylünün değil ki!

Hayvanlarını otlatmak istediklerini ancak meraların çok kötü durumda belirten köylülerin taleplerini de dinleyen Başkan Kocaoğlu, tarımın ve hayvancılığın kalkınması için uyguladıkları modelin Türkiye’ye örnek olduğunu, ancak Bütünşehir Yasası nedeniyle köy tüzel kişiliklerinin kaldırıldığını hatırlatarak, “Meraları ıslah ederiz, otomatik sulama da yaparız. Ancak meralar satılıyor ya da başkalarına kiralanıyor. Eğer ben ıslah edersem kimin için ne yapmış olacağım? Bu iş ancak köylülerin lehine yapılırsa olur” dedi.

Başkan Kocaoğlu vatandaşların asfalt talepleri ile ilgili de 1 milyar liralık asfalt ihalesi yaptıklarını, 400 milyon liralık asfalt ihalesine daha çıktıklarını belirterek yıl içinde 1.4 milyar liralık asfalt yatırımı yapacaklarını söyledi.

Köyler mahalle olunca…

Aziziye, Alibey, Bölcek ve Kadıköy mahallelerini de ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlardan gelen "Alsancak’taki mahallelerle köylerin neden aynı su parasını ödedikleri" yolundaki sorulara şu yanıtı verdi:

"Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda 10 ilçe 38 belde bana bağlandı. Sonra sırasıyla beldeler kalktı ve köyler mahalleye dönüştü. Köylerin ismini 'mahalle' olarak değiştirdiğinde sorunlar çözülmüyor ki! Bu arada 2014 yılında görev sahamıza 9 ilçe daha eklendi. Şu an hukuki anlamda siz mahalle oldunuz ve Alsancak’taki bir mahalleden farkınız kalmadı. Biz daha önce su fiyatlarını oransal olarak şehirde 100 kuruş belirlemişsek, beldelerde 60 kuruş, köylerde ise 40 kuruş olarak alıyorduk. Ancak köyler mahalle olunca şimdi bunu yapamıyoruz. Böyle bir yetkimiz yok! Köylere yeniden köy statüsü verilsin, suda yine aynı indirimli tarifeyi uygularım.”

Kadıköy'de hizmetlerinden ötürü Başkan Kocaoğlu’na teşekkür eden Sabri Yıldırım isimli bir vatandaş, “Seçim dönemleri dışında bizi sizden başka ziyaret eden olmuyor. O yüzden sizi ve hizmetlerinizi takdir ediyoruz” diye konuştu.