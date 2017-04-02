Köylülere mantar kiti dağıtımı

İzmirin yerelde kalkınma hedefine katkı sunmak amacıyla başlatılan ‘İstiridye Mantarı Köy Tezgahında’ projesi kapsamında kırsaldaki üretici ve köylüye mantar kiti ve tohum dağıtılarak yetiştiricilik özendiriliyor; uygulamalı mantar yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

İzmir Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Kadın Buluşması, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen “İstiridye Mantarı Köy Tezgahında" projesi kapsamında Bornova’nın Yaka köyündeki üreticiye mantar kiti ve tohum dağıtıldı; uygulamalı mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi. Mantar yetiştiriciliğinin tekniklerini öğrenen üreticilerin dağıtılan mantar kiti ve tohumu sayesinde üretici pazarlarına sundukları ürünlerin çeşitliliği zenginleşecek ve gelir sahibi olması sağlanacak.



MANTAR KİTİ VE TOHUM DAĞITILIYOR



İzmir’in “yerelde kalkınmaö hedefiyle öncülük ettiği ‘Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ne katılımcı bir süreçle katkı sunmak ve stratejide tamamlayıcı bir rol üstlenmek amacıyla gerçekleştirilen projeyle, başta kadınlar olmak üzere kırsaldaki üretici ve köylünün meslek edinmesine ve gelirlerinin artmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Aile tipi basit mantar üretiminin özendirilmesi amacıyla Eğitmen ve Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner tarafından verilen uygulamalı mantar yetiştiriciliği eğitimi sonrasında mantar kitleri ve tohum dağıtılırken, eğitime köylüler tarafından gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekti.



SIRADA SASALI VE FARKLI KÖYLER VAR



İlk olarak Bornova’nın Yaka köyünde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim İzmir’in birçok ilçesinin köylerinde devam edecek. Küçük çiftçi ailelerinin basit yöntemlerle istiridye mantarı yetiştiriciliğini öğrenerek üretici pazarlarına sundukları ürünlerin çeşitliliğini zenginleştirmeyi ve gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlayan projenin ikinci uygulaması Çiğli’nin Sasalı köyünde gerçekleşecek. Daha sonra sırasıyla Çiğli, Buca, Aliağa, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinin köylerinde eğitime ve uygulamaya devam edilecek.

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