Köylünün tiyatro macerası kısa filmle dünyaya açıldı

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan İzmir'in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi sakinleri, 2 yıl önce tiyatrocu ve yönetmen Vedat Murat Güzel'in cesaretlendirmesiyle sahneye çıktı. Köy sakinlerinin tiyatro macerasına konu olan kısa film, Nijerya, Polonya ve İngiltere'deki uluslararası film festivallerinde seçkiler arasına girdi. En yaşlısı 80 yaşında olan ve ağırlığı kadınlardan oluşan 35 kişilik tiyatro topluluğu günlük işlerinden fırsat buldukça tiyatro oyunlarının provasını yapıyor

İzmir'in Seferihisar içesinde köylülerin tiyatro macerasını konu alan kısa film, Nijerya, Polonya ve İngiltere'deki uluslararası film festivallerinde seçkiler arasına girdi. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Ulamış Mahallesi sakinleri, 2 yıl önce tiyatrocu ve yönetmen Vedat Murat Güzel'in cesaretlendirmesiyle sahneye çıktı.

En yaşlısı 80 yaşında olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 35 kişilik tiyatro topluluğu, günlük işlerinden fırsat buldukça tiyatro eğitimi aldı ve oyun hazırlamaya başladı. "Yaşamın İçinden" isimli oyunla sahne alan topluluk, ülke genelinde çeşitli tiyatro festivallerinde sahne aldı. Köylülerin tiyatro macerası, aynı köyde doğan ve oyuncular arasında yer alan 22 yaşındaki Berkay Taşkan tarafından filme de uyarlandı. Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra köyüne dönen Taşkan'ın, oyuncuların günlük yaşamı, tiyatro hakkındaki duyguları, oyunlar için yaptıkları hazırlıklar ve aralarındaki diyaloglardan aldığı kayıtlarla yaptığı kısa film, uluslararası festival seçkileri arasına girmeyi başardı.

Film, Nijerya'daki African Smartphone ve Polonya'daki Inshort uluslararası film festivallerinde yer aldı, seçkiler arasına girdi, İngiltere'deki Lift-Off Sessions Festivali'nde de ilk elemeyi geçti.

Hayaline köyünde kavuştu

Ulamışlıların hikayesini filmleştiren Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri en büyük hayalinin "film çekmek" olduğunu dile getirdi.

Hayallerini takip ettiğini, televizyon ve sinema eğitimi aldığını ve Ulamış'a dönme kararı verdiğini anlatan Taşkan, şöyle devam etti:

"Burada çiftçilik yapıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Babadan kalma bir meslek. Yağında kavruluyorsun. Sinema açısından burada stüdyoya benzer bir ortam var. Samimiyeti bozmadan evrensele ulaşmak istedik. Bunu da başardık. Filmimizi uluslararası festivallere gönderdik. African Smartphone, In Short, 6. Setem Bak festivallerinde gösterildi, seçkilerde yer aldı. İlk prömiyerini de İzmir Kısa Film Festivali'nde yapmıştı."

Taşkan, Ulamış'taki köylüleri temsil eden Ayşe Teyze'nin samimiyetini herkesin kabullendiğini ve sevdiğini dile getirerek, "Bu film alt kültürdeki insanları buluşturuyor. Yeni festival sezonunda serüvenimiz başka yerlere de ulaşacak." diye konuştu.

Tiyatro yönetmeninden de övgü

Köylülerle tiyatro çalışan yönetmen ve oyuncu Vedat Murat Güzel de oyuncuların yaş ortalamasının 50-60 olduğunu, 80 yaşındaki ninelerin torunlarıyla eğitimlere katıldığını belirtti.

Oyuncularının sabah hayvanlarını beslediğini, zeytinini topladığını, pazar yerinde tezgah açtığını, sonra da tiyatro yapmaya geldiğini ifade eden Güzel, sanat tutkusunun beyaz perdeyle devam ettiğini söyledi.

Berkay Taşkan sayesinde dünyanın birçok yerine ulaşabildiklerini vurgulayan Güzel, şöyle konuştu:

"Filmini sıfır bütçeyle çekti. İmkanları kısıtlıydı. Yeri geldi kamerayı sabitlemek için sopaları kullandı. Yaptıkları da beğeni topladı. Festivallerden çok olumlu yanıtlar aldı. Biz de kendimizi duyurma fırsatı bulduk."

Ayşe Teyze'nin mutluluğu

Oyunda rol alan 72 yaşındaki Ayşe Duruk da tiyatro başlayana kadar İzmir'den hiç ayrılmadığını, sonra turnelerle ülkenin dört bir yanına gittiğini ifade etti.

Köydeki yaşamının hayvancılıkla, çiftçilikle geçtiğini söyleyen Duruk, şöyle devam etti:

"Tiyatroyu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum. Her yeri görüyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. Berkay'ın da film yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Onun sayesinde dünya bizi gördü. Ülkemi tiyatroyla gezmek, yurt dışına da gitmek isterim ama bazen bacaklarım ağrıyor, o zaman gidemiyorum. Yine de Ata'mızın doğduğu yerde tiyatro yapmak benim en büyük hayalim."