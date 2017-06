Kozak'ın altını Romalılardan beri çam fıstığı

Bergama 1990'lardan beri madencilerin gözdesi ve halkın yaşam alanı savunusunun merkezi halinde. Kozak'ta madencilere karşı halkın yanında direniş gösteren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, köylülerin çok değerli geçim kaynağı olan çam fıstığına sahip olduğunu belirterek, 'Bu, Kozak'ta 2000 yıldır olan bir ağaç ve meyve vermeye devam ediyor. Hiçbir madencilik faaliyeti bu kadar sürmez. Ovacık'taki en zengin altın madeninde bile 20 senede cevher bitti' dedi

-1990 yılından bu yana Bergama halkına dayatılan maden açma girişimleri devam ediyor. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç , 'Burada yaşayan köylüler, ekmeğini doğadaki çam fıstığından kazanıyor. Açılacak maden ocakları doğaya zarar veriyor, köylü bunu kabullenmiyor. Yarın sabah ne yiyeceğini düşünen insanlara 30 yıl sonrası için gelecek anlatmak zor' diye konuştu.1970 yılında Bergama'nın Bölcek Kasabası'nda doğan Mehmet Gönenç, ilköğrenimini Bölcek'te, ortaöğrenimini ise Bergama Lisesi'nde yaptı. 1994'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sonrasında Bergama'ya dönen Gönenç, baba mesleği olan akaryakıt ticaretine başladı ve 2003-2004 yılları arasında kısa adı BEGİAD olan Bergama Genç Sanayici ve İşadamları Derneği'nin başkanlığını yürüttü. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bergama Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen ve beş yıl boyunca bu görevi yürüten Gönenç, 29 Mart 2009 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Bergama Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden aday gösterilen Mehmet Gönenç, seçimi kazanarak ikinci kez Bergama Belediye Başkanı oldu.Bergama Belediye Başkanı Gönenç ile Bergama halkının 25 yıldan bu yana süren maden ocağıyla ilgili sıkıntılarını konuştuk. 1990'da başlayan Bergama direnişinin, mühendisinden gazetecisine, herkese bir şeyler öğrettiğini vurgulayan Gönenç, 'Bergama bir direnişin öyküsüdür' diye belirtti. Gönenç, 'Kozak'taki köylülerin elinde çam fıstığı gibi bir değer var. Şimdi böyle sağlam bir geçim kaynağı olan insanlara madenlik saha açıp alanlarını kirletmek akıl karı değil. Burada maden sahası açacağız, çocuklarınıza aylık 2000 bin TL vereceğiz denmesi için bu insanlara karşılığının verilmesi gerek. Halk bunu kabul etmez' diye ifade etti.Bergama'da altın madeni öyküsü Ovacık'la başladı. Şu anda Ovacık'taki altın madeni yargı kararına karşı üretime devam ediyor. Ovacık'ta artık ekonomik anlamda verimliliği olan bir cevher kalmadı. Orada şu anda çalışan bir işletme var ama Bergama köylüleri tarafından kazanılmış bir mevzi orası. Dolayısıyla bu işletmeyi devam ettirebilmek için çevredeki en yakın alanda açık ocak maden alanları bulunuyor. Oradaki verimli cevherleri, cevherin tükendiği ama işletmenin olduğu Ovacık'a taşıyıp, altın üretimini devam ettirmek istiyorlar. Kozak da şu anda en zengin maden rezervlerinin bulunduğu alan sayılır. Dolayısıyla Gelintepe başta olmak üzere Kozak'ta birçok noktada açık ocakları var. Oradaki kayalıkları hafriyata dönüştürüp, bunları Ovacık'a taşımakla ilgili bir proje. Kozak'ta da benzeri ÇED'lerle karşılaştık. O dönemden beri mücadele devam ediyor. Kozak önemli bir yer. Buranın diğer yüzü Kaz Dağları. Kaz Dağlarıyla sırt sırta olan bir alan Kozak. Dolayısıyla buradaki fıstık çamları, bitki örtüsü, endemik türler çok önemli ve onun dışında burada toplam 17 tane köy var. Aslında Kozak diye tanımlanan yer bir bölge. 17 köyden birisi Ayvalık'a bağlı, diğerleri Kozak sınırı içerisinde. Burada yaşayan 12.000 insan söz konusu. Çam fıstığı ağaçlarından çok ciddi bir geliri var halkın.Öncesinde Kozaklılar biraz çekingen davrandılar. Çünkü daha önce başlarına gelmemiş bir olaydı. 2009'da biraz daha çekingenlerdi. Bergama Ovacık'ta daha önce yürütülen bu mücadele bir anlamda Türkiye'de çok ses getirdi. Ama Bergama üzerinden baktığımız zaman, Bergama içinden sanıldığı kadar buna destek yoktu. Bergama'nın bazı köylerinden ve çevre aktivistlerinden destek görmüştü ve özgün birtakım eylemlerle sesini daha çok duyurmuştu. Dolayısıyla bu, birtakım kişiler tarafından da politize edilmişti. O yüzden buradaki bazı insanlar bu işe biraz daha mesafeli yaklaşıyorlardı. Ama şu an farkındalar, eğer mücadele etmezlerse, karşı durmazlarsa yarın onlar için Kozak diye bir yer kalmayacak. Kendileri, çocukları burada artık yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik bir değer de bulamayacaklar ve göç etmek zorunda kalacaklar. Göç ettikten sonra da insanların başına ne gelebileceğini Soma'da gördüler. Ve onlarla dayanışma içine giren kişilerin burada onların mutlu olmalarından başka sebepleri olmadığını anladılar. Sonra onlar gerçeği gördükçe, bu mücadelenin içinde daha fazla yer aldılar. Özellikle son zamanlarda televizyonda, gazetede doğaya karşı olan katliamları, gündeme gelen zeytincilik yasası gibi yasaları gördükten sonra, onlar da bu davaya sahip çıkma gereğinin ayrımına vardılar.Öyle görünüyor ki bir süre sonra bu karar tekrar önümüze getirilecek. Bizler Bergama'da bununla ilgili çok somut şeyler yaşadık. Örneğin, Zeytin dağda kurulmak istenen çimento fabrikası ve ona bağlı açık kireç kalker ocaklarının yapımı bu zeytin yasası sayesinde durdurulabildi. Alanın tamamen zeytin ağaçlarıyla kaplı bir alan olması ve 1939'da çıkan yasanın 20. maddesi sayesinde bunun önüne geçilebildi. Ama artık Türkiye'de yapa yapa, boza boza çok hareket alanı kalmadı. Şimdi de zeytinliklere göz dikildi. Zeytin konusundaki duyarlılık burada altın madenine göre daha fazla. Çünkü zeytin burası için ekonomik değeri çok fazla olan bir ağaç. Yüzyıllar boyunca meyve vermeye devam ediyor ve buradan ciddi gelir elde etmek söz konusu. Son 3-4 yıldan beri de zeytin iyi para ediyor. O yüzden belki doğa, belki zeytin bilinciyle değil ama ekonomik bir takım korkularla insanlar biraz daha dirençli. Tabii bu yasa apar topar gelmişti gündeme, çok örgütlü bir ses çıkamadıysa da buradan, en azından Türkiye'den ufak çaplı sesler de olsa, büyümeye başlayınca geri çekildi. Şimdilik geriye çekildi ama bir süre sonra gündeme geleceğini düşünüyorum, çünkü ciddi rantlar söz konusu. Zeytin alanlarının 3 km yakınında kimyasal anlamda kirletici etkisi olan bir sanayi işletmesi yapabilmek mümkün değil. Ama bunu kaldırdıkları zaman ya da bir yerin zeytinlik diye tanımlanabilmesi için oranın dekar başına düşen zeytin ağacı sayısı gibi kriterler koydukları zaman tamamen önleri açılmış olacaktır. Şu an yapmak istedikleri o zaten.Kozaklıların dik bir şekilde bizle beraber bu mücadeleyi sürdüreceğine inanıyorum. Bergama'da sadece Kozak değil birçok yerde madenle ilgili ÇED'ler geliyor. En son Göçbeyli bölgesinden kurşun ve çinko madeniyle ilgili ÇED gerekli değildir raporu çıktı. Şimdi 4 yerle ilgili madene dayalı ruhsat ve ÇED süreci var. Göçbeyli bölgesinden kurşun ve çinkoyla ilgili 'ÇED gerekli değildir' raporu çıktı. Biz onunla ilgili itiraz davası açtık. Birkaç tane ÇED dosyası gelmeye başladı. Ciddi bir işsizlik ve ekonomik çaresizlik söz konusu. Kozak'ta bu biraz daha farklı. Çünkü Kozak'taki köylülerin elinde çam fıstığı gibi bir değer var. Şimdi böyle sağlam bir geçim kaynağı olan insanlara madenlik saha açıp alanlarını kirletmek akıl karı değil. Burada maden sahası açacağız, çocuklarınıza aylık 2000 bin TL vereceğiz denmesi için bu insanlara karşılığının verilmesi gerek. Yarın sabah ne yiyeceğini düşünen insanlara 30 yıl sonrası için gelecek anlatmak zor. Eskiden yaşlılar derdi ki, Allah insanı açlıkla terbiye etmesin. Şimdi bunlar da aç olan insanı bir şekilde terbiye etmeye çalışıyorlar. Ve kaybedecekleri hiçbir şey yok. O maden orada olmasa da o halkın burada kendi yaşamlarını hatta torunlarının dahi hayatlarını sürdürebileceği bir değer var burada. Maden gelince onu kaybedeceklerini biliyorlar. Ama diğer köylerde böyle bir şey yok.Kamu yararı subjektif aslında. İçini nasıl doldurduğunuza bağlı. Ama hemen hemen tüm madencilik faaliyetleri için bunu söylemek belki mümkün. Burada Kozak ve zeytin örneğinden yola çıkarak, Roma döneminden beri çam fıstığı ağacı var. Mesela Kozak aşağı köyde Perperene diye bir Roma dönemi antik kenti vardır. O kentin kabartmalarında çam kozalağı var. Dolayısıyla bu bölgede 2000 yıldır olan bir ağaç ve yüzyıllardır meyve vermeye devam ediyor. Zeytin de öyle, yüzyıllarca zeytin veren bir ağaç. Ama burada hiçbir madencilik faaliyetinin bu kadar sürdürülebilir bir biçimde olması mümkün değil. Burada Ovacık'taki en zengin altın madeninde bile 20 senede cevher bitti. O madende bile çalışan işçi sayısı 200 kadar kişi oldu. Dolayısıyla tabana yayılan bir zenginlik, istihdam veya gelir de söz konusu olmadı. Ama Kozak'ta 12.000 insan yaşıyor ve bu 12.000 insanın nerdeyse hepsinin ana geçim kaynağı buradaki bitki örtüsü, bu çam ağaçları, hayvancılık işi. Şimdi bu insanlar 100 senedir burada bu şekilde para kazanıyorlar. Ama şimdi madencilik gelecek, belki birileri burdan ciddi paralar kazanacak ama onlar bırakıp gittiğinde ne olduğu belli olmayan bir coğrafyayla karşı karşıya kalacak insanlar. Dolayısıyla kamu yararından kastım, burada çam fıstığıyla binlerce kişinin evine giren gelir söz konusu ve uzun yıllar sürdürülebilecek gelir kaynağı. Ama madencilik tam tersi. Daha kısa süre içinde daha az kişinin cebine girecek bir rant. Sadece ekonomik anlamda bile buna yaklaşsanız, iktisat hangisini tercih etmeniz gerektiğini söylüyor.Bu işin 90'lı yıllarda başladığını varsayarsak, ara sıra kesintiye uğrayarak toplam 25 yıl sürdü. 25 yıllık bir madencilik faaliyeti. Şu anda Ovacık, dışarıdan getirilen cevherlerle ancak ayakta durabilecek durumda. O bölgede artık cevher tükendi. Ordaki zenginlik ne oldu derseniz, en son zaten Koza İpek'ten Akın İpek zamanında kokusu ortaya çıktı. Kendisi de burada FETÖ'nün bir numaralı para kaynağıydı. Daha önce şirketlere gidiyordu para, sonra da cemaate gitmeye başladı. Ülkeye katkısı oldu mu diye sorarsanız, Akın İpek'e sormak lazım, ne yönde kullandı o parayı. Hangi örgütlere yem etti?Bergama'daki çevre platformu, Ovacık altın madeninin ilk kuruluşundan beri bu mücadelenin içindeydi. EGEÇEP sürekli hem Ovacık'ta hem Kozak'ta bu sürecin içindeydi. İnşaat mühendisleri, maden mühendisleri, Türk Tabipler Birliği. Turgutlu'dan Torbalı'ya kadar birçok yerden gelen insanlar böyle bir dayanışma içinde buradaki mücadeleye devam ettiler. Özellikle İzmir'deki EGEÇEP ile birlikte bizim her zaman hukukçu destekçilerimiz de oldu.Bize 3 gün önce ulaştı zaten kararlar. O yüzden dedik ki hem Kozak köylülerine iftar verelim hem de müjdeyi açıklayalım. Alınan kararlar aslında 2009 mahkeme davalarına ait. Şu an 2017'ye geldik, 2009 yılında açılan ÇED kararının iptali davası, 2017'de sonuçlanıyor. Bu kararlar, Kozak'ın ekolojik yapısına, çevre korumasına, buradaki kırsal mirasın bozulmaması gerektiği konusunda ve bunun karşısında ÇED raporunda öngörülen çevreyi korumaya dönük alınacak önlemlerden hiçbiri yok. Aslında 8 senede, bu kadar uzun sürede verilecek bir karar olmamalıydı. 8 yıllık sürecin ardından halka müjdelemek istedik.Ovacık altın madenine karşı başlatılan mücadele Türkiye'deki ilk çevre hareketi sayılır, ilk sivil itaatsizlik eylemleri burada başladı. Deyim yerindeyse lugata Bergamalılardan girdi. Belki insanlar şöyle düşünüyor: Burada o kadar mücadele edildiyse de maden halen çalışıyor. Ama o öyle değil. Şimdi biz her ne kadar bu altın madeninin çalışmasından rahatsızsak da eğer bu mücadele olmasaydı, şu anda daha hoyrat çalışan, daha çok zarar veren bir yapıyla boğuşacaktık. Bergama mücadelesi birçok yere örnek oldu Türkiye'de. Bugün Cerattepeye de gitseniz, Bergama mücadelesi örnek gösterilir. Burada da 'biz istersek bunun önüne geçebiliriz' diye örnek oldular köylüye, avukatına. Bergama direnişi; mühendisine, gazetecisine, herkese bir şeyler öğretti. Bergama bir direnişin öyküsüdür.Biz 2009-2014 yılı arasında Bergama Belediyesi olarak 2 önemli çevre projesini hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi atık su arıtma tesisi. Biri de katı atık düzenli depolama tesisi. Yaklaşık 4 yıldan beri Bergamalların evlerinden, iş yerlerinden çıkan kanalizasyon artık Bakırçay'ı kirletmiyor. Son 5 yıldan beri çöplerimizi vahşi depolama alanı olarak eski dere yataklarına, kum ocaklarına atmıyoruz. Düzenli bir çöp depolama, tıbbi atık depolama alanlarına sahip olduk. Bugün Türkiye'de birçok ilde yapılmamış bir tesisat bu. İzmir'de halen düzenli depolama işi sıkıntıda. Bu iki önemli projemiz var. Onun dışında Bergama'nın en önemli yanı da kültürel ve tarihsel birikimi. Böylece de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdik 2014 yılında. Ve yapmak istediğimiz şey de Bergama'nın kültür turizmi konusunda Türkiye'nin önemli noktalarından birisi olması. Çabamız olabildiğince Bergama'nın tarihini öne çıkarmak. Eski eserlerin restorasyonuna, kent kimliğini, dokusunu bozmadan yapılan projelere ağırlık veriyoruz.Bizim Bergama'da işimiz zorlaştı. Bir gecede bize 119 tane köy ve belde bağlandı. Daha önce Bergama 17 mahalleli, 60 bin nüfuslu derken, bir gecede 113 mahallesi oldu. 112 bin nüfüsu olan bir ilçeye dönüştü Bergama. O yüzden geniş bir alana hizmet ediyoruz. Biraz zorluyor tabii ama muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, dernek ve vakıflarla dinlemeye çalışıyoruz. Katılımcı bir yönetim sergiliyoruz. Özellikle de gençlere yönelik spor merkezlerimizle ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Çocukları kitapla, sanatla, müzikle buluşturmaya çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından buna dayalı özel geceler düzenliyoruz.