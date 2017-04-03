Kristal Yaka İş Ödülleri ile iş dünyasının kalbi Ege'de atacak

Bu sene 3.sünü düzenlenecek olan Kristal Yaka İş Ödülleri töreni iş dünyasının en iyilerini Egelilerle buluşturacak. Ege Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anketle belirlenen ödül töreni "iş dünyasını en geniş değerlendiren ödül töreni" olma özelliği taşımaktadır

Araştırma çerçevesinde Ege Üniversitesi ana kampüsü içerisinde bulunan her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrenci mevcudiyetinin %20’si baz alınarak %5 güven aralığı içinde 1234 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile anket yapılmıştır.



Bornova Belediyesi'nin desteği ile hazırlanan ödül töreni ünlü sunucu Dilara Gönder'in sunuculuğunda 5 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 17.30’da Ege Üniversitesi Yusuf VARDAR Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.



ÖDÜL KATEGORİLERİ



FİRMA BAZLI ÖDÜLLER



1. Yerelden Ulusala Başarı Öyküsü Ödülü



2. En İyi Marka Yönetimi Ödülü



3. Öğrenciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Marka Ödülü



4. En Çok Çalışılmak İstenen Firma Ödülü



5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü



6. Çevre Dostu Firma Ödülü



7. Müşteri Memnuniyetine En Çok Değer Veren Firma Ödülü



8. Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Firma Ödülü



9. En Başarılı Ekonomist Ödülü



10. En İyi Gençlik Programı Sunan Firma Ödülü



11. En Çok Beğenilen Marka Ödülü





KİŞİ BAZLI ÖDÜLLER



1. En Başarılı Girişimci Ödülü



2. En İyi Slogan Ödülü



3. En İnovatif Firma Ödülü



4. Yılın İş İnsanı Ödülü



5. En Beğenilen Marka Yüzü Ödülü





İŞLETME KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLLERİ



1. Ege İşletme Kulübü Özel Teşekkür Ödülü



2. Ege İşletme Kulübü Gençlere Destek Ödülü



3. Ege İşletme Kulübü Ege Bölgesine Katkı Ödülü



4. Ege İşletme Kulübü Onur Ödülü