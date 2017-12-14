Kubilay anısına koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu” bu yıl 11. kez koşulacak. Yarışmaya katılım için 22 Aralık Cuma akşamına kadar başvuru yapılabilecek

Menemen ilçesinde 87 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada, Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, 23 Aralık’ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün düzenlenen “Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu”, ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı’ndan başlayarak Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Startı saat 08.00’de verilecek koşu 4 kategoride koşulacak.



Toplam 51 bin 600 TL ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi olarak 22 Aralık Cuma günü belirlendi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda saat 17.00’ye kadar kabul edilecek kayıtlar hakkında ayrıntılı bilgi 0232 293 4213 nolu telefon numarasından alınabilecek.



Yarışma Büyük Erkek (1997 doğumlu ve üzeri), Büyük Kadın (1997 doğumlu ve üzeri), Genç Erkek (1998-1999 doğumlular), Genç Kadın (1998-1999 doğumlular) kategorilerinde düzenlenecek.



