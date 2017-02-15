Küçük çiftçi internette dükkan açacak

İzmir Ticaret Borsası temsilcileri Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'yı ziyaret ederek; E- Commodity Bazaar Projesi hakkında bilgi verdi. İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, AR- GE Müdürü Mustafa Yağcıoğlu, AR- GE Uzman Yardımcısı Övül Sökeli, E- Commodity Bazaar Projesi ile Selçuklu üreticilerin ürünlerini en iyi şekilde nasıl pazarla buluşturabileceklerini anlattı

İzmir Ticaret Borsası'nın önemli projelerinden biri olan E- Commodity Bazaar ile Selçuklu üreticiler tarım ürünlerini internet üzerinde kurulan sanal pazarda tüketici firmalarla buluşturma imkanına sahip olabilecek.

Selçuk'taki tarımsal üretim potansiyelinin ve ticaret hacmini arttırmaya destek olmak amacıyla Başkan Bakıcı'yı ziyaret ettiklerini belirten İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, 'Bu proje kapsamında üreticiler, firmalar, tarım ürünleri işleyicileri tarım sektöründe tüm alım satım yapan firmalar, üreticiler bu proje kapsamında e- dükkan açarak; sanal ortamda ürünlerini tanıtabiliyorlar, fiyat teklifi yapabiliyorlar. Ayrıca dış pazarlar için de sahip oldukları organik sertifikalarını, ürünleriyle ilgili kalite sertifikalarını bu site altında tanıtabiliyorlar. İzmir Ticaret Borsası tarafından oluşturulan elektronik pazar yerimize tarım ve gıda ürünleri ticareti yapmak isteyen ya da yeni pazarlar arayan tüm firmalar ücretsiz olarak portalımızdan yararlanabilir' dedi.

E- Commodity Bazaar Projesi'nin tarım sektöründe alıcı ve satıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan bir elektronik pazar olduğunu dile getiren Pınar Nacak, 'Bu elektronik pazar da üreticiler sanal dükkanlar açıyorlar. Bu dükkanın tüm tanıtım faaliyetleri, teknik detayları, yazılım ile ilgili çalışmaları borsamız tarafından yürütülüyor' dedi.



Çiftçilerimizin ürünü ellerinde kalmayacak



Selçuk'un en önemli açmazlarından bir tanesinin tarım ürünlerini pazarlama durumu olduğunun altını çizen Başkan Bakıcı, 'İzmir Ticaret Borsası mensuplarına çok teşekkür ediyorum. E- Commodity Bazaar Projesi bizim de özlemle beklediğimiz bir proje. Uzun zamandır fikir olarak oluşturma gayreti içerisinde olduğumuz ve iyi bir sonuca da sebep olacağını düşündüğümüz projeyi İzmir Ticaret Borsası tarafından ortaya konuldu. Biz de bu projenin bir ortağı olma arzusu içerideyiz' dedi.



